Glenda Peraza afirma que se siente como Jennifer Lopez

Glenda Peraza contó que ahora ella es bastante rebelde. (Captura)

Glenda Peraza hizo una confesión en su cuenta de TikTok que dejó a más de uno sorprendido.

La expresentadora y ahora empresaria, realizó un en vivo en esta plataforma y les contó a sus seguidores que ella ahora es bastante rebelde y si se tiene que poner un traje de baño lo hace, porque antes de modelar, no usaba.

“Jamás van a encontrar una foto mía en traje de baño antes de empezar en el modelaje y cuando me tocaba encaramarme uno, la verdad me daba pena y todavía me da pena usar”, dijo.

La macha contó que cuando se pone un trajecito de baño siempre le van a llover las críticas por su cuerpo.

Glenda Peraza compartió un mensaje con sus seguidores (Fotografia de Instagram)

“Yo tengo nalgas de queso chino, llenas de huequitos con celulitis, pero la verdad soy bien rebelde, y me siento bonita, me siento como JLo”, expresó.

Peraza dijo que ella tenía un compromiso con ella misma de sentirse cada día mejor en su propia piel, y que aceptaba los añitos que tiene.

La expresentadora comentó que hay críticas que duelen bastante por parte de otras mujeres.