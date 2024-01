Glenda Peraza aprovechó sexi saludo de Año Nuevo de Lynda Díaz para decirle esto

Lynda Díaz se mostró con ropa bastante sensual en el saludo de Año Nuevo que envió junto a su esposo. (Instagram)

Lynda Díaz lució bastante sexi y sensual en un video que hizo para desearles a los costarricenses buenos deseos en el año que recién comenzó.

Junto con su esposo y a su perrhijo, la puertorriqueña dijo que lleva a los ticos en su corazón y agradeció por todo el apoyo que ha recibido desde aquí en estos últimos meses.

Bendiciones, éxitos y salud fueron los deseos de Díaz, quien expresó sus palabras por medio de un video que compartió en Instagram y donde viste un enterizo negro con unas transparencias que dibujan un sexi biquini en su cuerpazo.

El video tiene múltiples reacciones, pero una de las que más llamó la atención fue la de la expresentadora Glenda Peraza, quien “se guindó” del posteo de Lynda para recordar los años de amistad que tienen las dos.

Una Lynda Díaz bastante sexi deseó a los ticos un feliz 2024

“¡Cómo te amo! Hablé con mi esposito un poco de nuestra amistad y una de las cosas más bonitas que sentí, es que te conozco, te leo y me recuerda a mi amiga de hace más de 20 años. Dios te bendiga siempre amiga, eres una grande en todo lo que amas y sobretodo una mamá leona. Nos vemos el 2024″, fueron las palabras de Peraza a Díaz.

La empresaria no dejó pasar por alto el mensaje y le respondió recordándole que, a pesar de que no se ven tanto, el cariño no ha cambiado.

“Mi corazón, gracias por ser tan bella conmigo siempre. Aunque no hablemos muy seguido nuestra amistad es de las más fieles. Te quiero y te admiro”, correspondió Lynda Díaz el mensaje de Peraza.

Glenda Peraza saludó a su amiga de hace más de 20 años. (Instagram)

Glenda y Lynda se conocieron en Costa Rica durante los años que la puertorriqueña vivió aquí y desarrolló una carrera en la televisión nacional, un medio donde Glenda también trabajó por años.