Glenda Peraza baila como lo hizo Jennifer López en el Super Bowl del 2020 y le sonríe a la vida

Glenda Peraza le encuentra el lado amable a la vida. (Instagram)

Glenda Peraza no se arruga ante nada y persigue la felicidad por encima del mal momento que vive tras ser víctima de una estafa en la que le robaron todos los ahorros de su vida.

La exmodelo y empresaria reflexionó en Instagram acerca de la importancia de agradecer y de aprovechar el tiempo al máximo, porque la vida es muy corta.

Y para estar segura que su mensaje alcance a muchas personas, la extrovertida expresentadora de televisión acompañó su mensajito con un curioso video donde intenta bailar como Jennifer López.

Peraza puso en su televisor la presentación que la llamada “Diva del Bronx” hizo en el Super Bowl del 2020 (donde compartió escenario con Shakira) y sin importar al qué dirán, imitó cada paso de JLo, hasta las sacudidas de trasero que da la cantante.

¿Quién baila mejor: Glenda Peraza o JLo?

Visiblemente feliz, con pijama roja, Glenda Peraza le da rienda suelta a su cuerpo y deja en claro que se encamina muy muy bien a sus 49 años, que cumplirá en agosto.

“La vida es muy corta, agradece todo lo que te pase, lo bueno y lo malo, perdona, suelta, sigue, no te rindas y vive intensamente como el último (día) de su vida. Cuando no soltamos, nos estancamos y nos enfermamos. Haz catarsis como sea, cocinando, bailando, haciendo ejercicios, trabajando, etc. y agradece a Dios que Él lo hará a su tiempo”, dice el mensaje.

“¿Qué si es fácil? No, pero es un deber vivir y porque todos nos merecemos ser felices y seguir, porque todos tenemos momentos muy difíciles en este pasar, nunca minimices el dolor ajeno pero tampoco maximice su proceso. Nada en esta vida es eterno, sólo Dios”, agregó Peraza en su mensaje, que cerró con su eslogan de vida: un día a la vez.

