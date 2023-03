Glenda Peraza confesó algo qué tardó en comprender casi 49 años

A través de las redes sociales, Glenda Peraza, quien fue modelo durante muchos años, procura resaltar la belleza real de la mujer, por ello, siempre ha procurado mostrarse tal cuál. Foto: Instagram Glenda Peraza

La expresentadora Glenda Peraza sigue demostrando el por qué es toda una diva, como se llamaba el programa en el que participaba años atrás y cuyo nombre le calza muy bien con su personalidad y belleza.

Ella suele ser muy abierta con sus seguidores y esta vez aprovechó sus redes para confesar que hay algo que se tardó casi 49 años en entender y es que vale más el amor propio que mendigar o luchar por un amor.

Según contó, fue la vida misma la que le enseñó a dejar que las cosas fluyan por si solas y a comprender que no hay que aferrarse “a nada ni nadie” y principalmente, que hay que elegirse uno mismo por encima de todo.

“Elija su paz mental antes que cualquier sueldo, elija lo que a usted lo llene, no algo que te drene la vida porque te dicen que es lo correcto. Si alguien quiere salir de tu vida, ábrale la puerta. No ruegue cariño, amor, amistad ni atención. No gastes tu tiempo tratando de entender las actitudes e indiferencia de la gente, corta de raíz con todo eso que a la larga le suman preocupaciones a tu vida”, escribió en su Facebook.

Además, le aconsejó a sus seguidores que no luchen porque “hay peleas en la que es mejor no participar. Lucharlas es una pérdida de tiempo”.

Quién sabe de cuál situación personal se acordó la expresentadora que la puso a meditar tanto.

Muchas de sus seguidoras le escribieron que su reflexión le había gustado mucho.

Ya ven, hasta consejera de vida se ha vuelto la expresentadora y modelo.