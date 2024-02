Glenda Peraza demostró ser una madre muy moderna en el cumpleaños de su hija

Hace unos días, la hija de Glenda Peraza, Kianny “Kiki” Berry, cumplió 21 años, y la expresentadora demostró en sus redes sociales ser una madre muy moderna, precisamente en un día tan especial.

Glenda Peraza (Instagram)

La expresentadora de televisión decidió sorprender a su única hija y ser la primera en decirle ¡Feliz cumpleaños! el pasado 8 de febrero y grabó el momento en que ingresó al cuarto para cantarle.

Glenda entró con una sartén en la mano sonándolo y lo más asombroso es que la joven estaba durmiendo junto a su novio.

A la exDiva no le importó evidenciar dicha intimidad de su hija, en las redes sociales lo que demuestra que es una madre bastante moderna y que no le incomoda que el yerno se quede durmiendo en su casa. Bueno, no sabemos si es que ya la pareja decidió juntarse y vive junto a ella y su esposo, Byron Garita, que por cierto, fue el que grabó el video.

“Hoy mi mariposa está cumpliendo 21 años y soy la mamá más feliz y agradecida con Dios por ella, mi mariposa, y siempre a la medianoche le hago un escándalo, el cual ella espera. Así somos, aquí el amor sobra. Te amo tanto Kiki”, le escribió Peraza en el video, donde salen su hija y el novio frotándose los ojos, pues los agarró bien dormidos.

Días previos a su cumpleaños, la joven influencer hizo un posteo en su cuenta de Instagram en el que evidenció que estaba muy vulnerable y con sentimientos encontrados “por diferentes circunstancias”, principalmente por la presión que ejerce la sociedad de tener que celebrar un cumpleaños con una gran fiesta y con muchos invitados.

Glenda Peraza, expresentadora

“El hecho de celebrar (su cumpleaños) me causó un poco de ansiedad porque prefería celebrarlo de forma pequeña, con mi círculo cercano (que es muy cerrado), pero me sentía presionada por no cumplir con los estándares de cómo debería verse un cumpleaños. Y no les voy a mentir, el hecho de cumplir 21 me hace caer en cuenta que cada día soy más adulta y la vida cada vez se pone más seria”, manifestó en sus redes a inicios de semana.

LEA MÁS: María Teresa Rodríguez afirma que no está en la televisión por suertuda

Al final KiKi celebró su cumple con sus amigas más cercanas y obviamente con su novio, José Daniel Estrada, con el que tiene más de un año saliendo.