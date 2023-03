Glenda Peraza le hace el pique a Maribel Guardia con sus fotos más sensuales

Glenda Peraza mostró sus curvas. Facebook.

Mostrar las curvas y el cuerpazo está de moda y Glenda Peraza no se quiso quedar atrás a una tendencia en la que se han apuntado en los últimos días desde Maribel Guardia hasta Sharon Segura, Gabriela Jiménez y Merlyn Villarreal.

La macha, quien asegura estar muy orgullosa de lo que tiene, compartió en sus redes sociales varias fotografías que solo confirman, una vez más, lo guapa que siempre ha sido, a pesar de que esté en “sobrepeso o tenga nariz de lapa”, como ella afirma que le dicen.

Ella aprovechó para dar un mensaje a las personas que tienen complejos con sus cuerpos y a los que critican sin pensar el daño o el dolor que pueden causar en otras personas.

LEA MÁS: ¡Qué chiva! Glenda Peraza y su hija fueron contratadas para trabajar juntas fuera del país

Glenda Peraza mostró sus curvas. Facebook.

“Recuerda, hoy es el día más joven que tienes, pa’ lo que sea, así sea mostrar sus ‘chanchos’ como yo les digo, coloquialmente hablando. Que no te importe que esté en sobrepeso como yo, por la menopausia, porque así son las cosas, al que le gusta perfecto y al que no, no le queremos cambiar su pensar y mucho menos su credo, esto es pa’ los que saben que mostrar cualquier parte de su cuerpo, es su cuerpo, como un codo, los juanetes, o como a mí que me dicen nariz de lapa”.

Glenda Peraza mostró sus curvas. Facebook.

“Es tu cuerpo no el de nadie más y si no estás etiquetando a nadie y mucho menos haces daño a terceros, todo bien y que soporten, como dicen por ahí y si no que se tomen un batido de fibra, eso ayuda en todo”, escribió.

Sin duda que un bonito mensaje para aquellos que andan criticando el cuerpo de los demás sin tomar en cuenta el dolor que pueden causar.