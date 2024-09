Glenda Peraza le hace una advertencia a la gente que la critica por todo tras compartir picante video

Glenda Peraza recién celebró sus 50 años. (Instagram)

Glenda Peraza le hizo una advertencia a la gente que la critica por todo y que la sigue en redes, luego de publicar un video bastante sensual donde muestra mucha piel y sabor.

La exmodelo calentó este martes con una grabación que posteó en su Instagram luciendo un vestido de baño rojo que deja a la vista y paciencia de todo el mundo las curvas que aún conserva a sus 50 años.

Con la publicación, ella celebra modelando y bailando a la mujer poderosa, que vive, disfruta y cuida de su vida; y para curarse en salud del qué dirán, Glenda fue bastante clarita con su comunidad virtual.

Glenda Peraza presumió su cuerpazo de la forma menos esperada. (Instagram)

“Si usted siente que esta publicación en mis redes le molesta, no la representa, no va con sus credos y la hace enojar o sacar cosas feas de su corazón, por su paz y para que no peque más que yo, bloquéame que yo se lo agradezco porque no voy a cambiar por usted”, escribió Glenda al final de un mensaje que publicó en Instagram.

En su comentario, Peraza instó a las mujeres a no limitarse por lo que diga la gente y, por el contrario, las invitó a brillar.

“Recuerde siempre que nadie te limite a ser, usted es única y tiene todo el derecho de brillar como quiera; eso sí, sin daños a terceros y si alguien se ofende solo por ser usted misma, ya ese no es su problema. Es que chiquillas vieras qué chiva es ser ya grande, ya todo fluye y cada día se agradece. Usted disfrute al máximo la vida, que se va volando”, dijo.

Glenda Peraza presume su figura de una forma inesperada

Glenda advirtió que pronto estará compartiendo unas candentes fotos que le hizo su esposo, Byron Garita, en la playa.