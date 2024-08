Glenda Peraza llega a los 50 años y su hija, Kianny Berry, la sorprendió con un regalazo

Glenda Peraza y Kianny Berry tienen una relación de mejores amigas más allá del vínculo madre e hija. (Instagram)

Glenda Peraza fue sorprendida por su única hija, Kianny Berry, con un regalazo de cumpleaños que la exmodelo y expresentadora de televisión nunca olvidará.

La empresaria cumplirá 50 años el próximo lunes 5 de agosto y su retoño quiso consentirla desde antes de la fecha con un detalle muy especial.

Kiki se llevó a su famosa mamita a Guatemala en un viaje que, según contó, organizó desde febrero anterior. Ellas se fueron el jueves y desde que llegaron le comenzaron a sacar el jugo al paseo.

Glenda Peraza está viviendo un lindo momento con su hija Kianny Berry. (Instagram)

Según Berry, de 21 años, el obsequio a su mamita por su media teja de vida se lo dio porque ella se merece el mundo entero y su promesa es luchar para dárselo siempre.

La joven, quien sigue los pasos de su mamá en el medio del entretenimiento, habló del por qué eligió regalarle un viaje a Glenda en un conmovedor video que compartió en sus redes, horas antes de montarse el avión para comenzar la travesía.

Kianny Berry revela el regalo que le dio a su mamá Glenda Peraza que cumple 50 años

“Ella es mi mamá. Probablemente la conocen por su época de modelo, presentadora de televisión, por su apoyo a la mujer y su forma única de ser. Mi mamá y yo somos las mejores amigas del mundo y no les puedo mentir, lo es todo para mí. Este año cumple 50 y desde que tengo memoria siempre he soñado con algún día darle lo mejor”, afirmó Kiki en la grabación que compartió en Instagram.

Luego mencionó que estuvo pensando mucho qué regalarle a Glenda por el cumpleaños, pues quería “algo merecedor de todo lo que ella es”. Debido a eso, explicó, por qué eligió el viaje a Guatemala.

Glenda Peraza y Kianny Berry llegaron a Guatemala el jueves. (Instagram)

“Se me ocurrió que un viaje juntas podría ser perfecto. Desde febrero llevaba guardando el secreto, hasta que llegó el día de contárselo. Quería que fuera algo (el regalo) que pudiéramos recordar las dos juntas y que fuera especial”, agregó la guapa muchacha.

Kiki mostró en el video el momento en que le entrega a su mamá la bolsita de regalo donde iban los boletos. Por supuesto que no faltaron las lágrimas.

“No te tienes que preocupar por nada porque ya yo me preocupé por todo. Te amo y te mereces todo en este mundo”, le dijo Kianny a su progenitora.

Tanto Kiki como Glenda ya mostraron en sus redes los primeros momentos que han vivido en el viaje, como la visita a Antigua y a Hobbitenango, un parque ecológico, restaurante y hotel muy curioso que hay en la capital chapina inspirado en el mundo de los Hobbits.

Glenda Peraza y Kianny Berry le están sacando el jugo a su tiempo juntas en Guatemala. (Instagram)

“Te amo con todo mi ser, nunca imaginé este momento, pero Dios me lo tenía reservado para mis 50 ‘s. Gracias hija, gracias pero por existir, por ser lo más mágico y hermoso que Dios me ha dado. Eres mi oración contestada, de la que jamás dejaré de dar gracias indistintas a nuestro Padre Celestial. A disfrutar como si no hubiera un mañana”, celebró Glenda su regalito.