Glenda Peraza reaccionó así a una gran oportunidad que le salió a su esposo

Glenda Peraza no ocultó la felicidad y el orgullo que siente por su esposo Byron Garita luego de la gran oportunidad que le salió.

El fisioterapeuta contó que será panelista en el décimo segundo Congreso Internacional de Fisioterapia en Neurorehabilitación, que se llevará a cabo en Ecuador a mediados de noviembre.

Glenda Peraza y Byron Garita se casaron el 3 de abril del 2016. Fotografía: Adrián Soto. (Adrian Soto)

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Garita dio la noticia de su participación en la actividad médica a través de Instagram e incluso confesó su sentir ante tal oportunidad.

“Nos vemos Ecuador. Orgulloso de mí mismo”, escribió en Instagram el marido de una de las expresentadoras y exmodelos más recordadas del país.

Esto dijo Glenda Peraza

Tras hacer pública la noticia, Glenda reaccionó con un mensaje cargado de sentimiento.

“Orgullosa y agradecida con Dios por todo lo que has logrado con tu pasión por cada paciente. Te amo esposo mío”, afirmó Peraza.

Glenda Peraza reaccionó así a la gran oportunidad que tendrá su marido en un congreso médico en los próximos días. (Instagram/Instagram)

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Byron es especialista en temas relacionados con la neuroplasticidad y aprendizaje motor, y en cómo optimizar la recuperación funcional después de una lesión neurológica.

El Congreso del que Garita será expositor analizará las estrategias innovadoras para la recuperación funcional.

La participación del esposo de Glenda será el lunes 16 de noviembre.