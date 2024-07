Glenda Peraza reaccionó de manera sorprendente a imitación que le hacen en Pelando el ojo

Glenda Peraza ya escuchó la imitación que hacen de ella en Pelando el ojo.

El humorista Edson Picado imitó a la expresentadora Glenda Peraza en el programa radial Pelando el ojo y ella reaccionó al video que circula en redes donde sale hablando como ella.

Resulta que en el programa de la semana pasada estaban hablando del sorteo del Gordito de medio año y el imitador empezó a hablar como la exmodelo y para vacilar dijo que a ella le encanta el número 69.

Además, mencionó que su hija “Kiki” compró dos pedazos y que su “Marciano” (como le dice Glenda a su esposo Byron Garita) había comprando cuatro pedazos más.

“Se los juro por Chayanne que es un sueño hecho realidad jugar lotería”, mencionó el imitador.

Curiosamente, ese fue el número del premio mayor de este domingo, cuando se jugó el Gordito, así que la broma terminó siendo una premonición.

Glenda "La Mariposa" Peraza de Pelando el ojo

Glenda logró ver el video y decidió reaccionar a este, pero lejos de enojarse por la imitación lo que la enojó más fue que no le dijeran a tiempo el número que iba a salir en la lotería.

“Me he reído de mi querido Edson Picado porque me imitó y dijo que iba a salir el 69 por ‘maluco’ y él no lo compró y salió. Lo malo es que a mí tampoco me lo dijo. Gracias por el buen humor, siempre nos hace reír y alegra el alma. Se les quiere mucho Pelando el ojo”, publicó.

Esdon Picado es quien imita a Glenda "La Mariposa" Peraza en Pelando el ojo. (Instagram)

Algunos oyentes del programa escribieron en sus redes que ellos sí pegaron gracias a ella y su “número favorito”.