Glenda Peraza recordó sus inicios en el modelaje y sigue igualita

Glenda Peraza compartió en sus redes sociales una fotografía de cuando hizo su primer trabajo como modelo, apenas tenía 19 años, y más de 20 años después sigue igualita, con el mismo cuerpazo.

“Yo trabajaba en la recepción del periódico La Nación y me invitaron a una sesión de fotos para una de las revistas de moda, que iban dentro de el periódico los domingos. Yo creo que no llegaba a los 20 años y moría de pena de salir así, tenía muchos complejos y, si acaso, para ese entonces dos veces me había puesto vestido de baño, por eso ahora me los pongo como si no hubiera un mañana, porque aprendí que una prenda no define a nadie y si hay morbo en la mente del que la ve lo tendrá así esté vestida de pies a cabeza”, explicó.

Sus seguidores no dejaron de piropearla y de insistirle que no deje de usar vestidos de baño y mostrarse tal cual es a sus casi 50 años, pues cada vez luce mejor.