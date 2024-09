Glenda Peraza recurrió a uno de sus atributos físicos para vencer a su esposo en un reto de TikTok

Glenda Peraza resaltó uno de sus dotes al vencer a su esposo en un reto de TikTok. (Instagram)

Glenda Peraza y Byron Garita, su esposo, han demostrado ser una pareja muy sólida y con una relación muy bonita, por lo que de vez en cuando sorprenden a sus seguidores con videos graciosos. Esta vez, decidieron imitar uno que se ha hecho viral en TikTok, y en el que la expresentadora dejó botado a su marido.

El reto consiste en bajar al suelo y tocarlo con los glúteos sin poner las manos. Antes del desafío, Glenda resaltó que su joven esposo tiene 15 años menos y luego de esto, procedieron a bajar al mismo tiempo. Peraza bajó sin problema y se deslizó con ayuda de sus pies, pero Byron puso sus manos para lograrlo.

Glenda Peraza y Byron Garita, su esposo, han demostrado ser una pareja estable. (Instagram)

Al finalizar, la exmodelo y empresaria demostró que su agilidad y talento siguen intactos, al igual que sus atributos físicos.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos se lo tomaron con bastante humor: “Glenda eso es trampa, no tiene pompis”, “Yo me hubiera acostado”, “Usted tiene más con qué tocar el suelo jaja”.

Muchos dicen que el fisioterapeuta hizo trampa al colocar sus manos, mientras que otros lo defienden debido a que Glenda tiene más pompis y eso le da ventaja, ¿usted qué opina?