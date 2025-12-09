Farándula

Glenda Peraza regresó a la televisión cinco años después de su última aparición

Presentadora y exmodelo permanecía alejada de la pantalla chica desde abril del 2020

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Glenda Peraza volvió a la pantalla chica este lunes, poniendo fin a cinco años de ausencia en la televisión nacional.

La última vez que la exmodelo y presentadora apareció en TV fue en abril del 2020, cuando salió de Multimedios.

Desde entonces se mantuvo lejos de las cámaras, aunque muy activa en redes sociales, hasta este lunes, cuando reapareció de la mano del canal ¡Opa!

Glenda Peraza
Glenda Peraza regresó feliz y risueña a la televisión tras cinco años de ausencia. Fotografía: Captura Instagram Cristiana Nassar. (Captura/Captura)

Invitada especial en “No tan cristiana”

Peraza asistió como invitada al programa No tan cristiana, conducido por su amiga y excompañera Cristiana Nassar.

La visita no solo marcó su regreso a la televisión, sino también un reencuentro muy especial entre ambas, quienes trabajaron juntas en el desaparecido programa Divas pero divinas de Multimedios Canal 8.

“Esta mi amor ya está aquí”, celebró Nassar desde la sala de maquillaje de la televisora, anunciando la presencia de Glenda.

Una Glenda igual de desenvuelta que siempre

Glenda se mostró tan espontánea y risueña como la recuerdan los televidentes que la siguieron en Repretel, Teletica y Multimedios, previo a este “debut” en el canal 38, la frecuencia de ¡Opa! en señal abierta.

Glenda Peraza
Glenda Peraza y Viviana Calderón se reencontraron este lunes en televisión con Cristiana Nassar. (Captura/Captura)

El reencuentro de las ‘Divas’

Además de Peraza, al programa también asistió Viviana Calderón, otra de las integrantes originales de Divas pero divinas. La otra figura del recordado formato era Maureen Salguero, quien no estuvo en este reencuentro.

Cristina, Glenda y Vivi, quienes recientemente se reunieron en la casa de Nassar, volvió a mostrarse con la misma química y soltura que caracterizó al grupo cuando el canal de Sabana Sur las juntó en aquel proyecto.

Viviana Calderón también “estrena” canal

A diferencia del regreso de Glenda, Viviana apareció en un nuevo canal solo tres días después de dejar Repretel por segunda vez, tras el final de temporada de La dulce vida, donde era presentadora junto a Gustavo “Tavo” Gamboa.

Glenda Peraza
Glenda Peraza y Viviana Calderón bailaron en televisión en su reencuentro. (Captura/Captura)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Glenda Perazatelevisión costarricenseCristiana NassarViviana Calderón
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.