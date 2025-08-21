Glenda Peraza responde con todo a quienes la critican, incluso antes de que la critiquen

Glenda Peraza está bellísima a sus 51 años. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

Glenda Peraza se adelantó a las críticas que pudieran surgir de un “reel” que compartió en Instagram en las últimas horas, en el que sale bailando con los meseros de un restaurante y luciendo un vestido ajustado que la hacía ver con algo de pancita.

Como sabía que la gente iba a reparar en ese detalle, Glenda no esperó a los ácidos comentarios y se refirió a eso casi al cierre de un mensaje que publicó en Instagram acompañando el video donde lució sus dotes para el baile.

“Y ya sé que van a decir: ‘está embarazada, está gorda’... y puede que sí, porque yo subo y bajo de peso. Pero le digo algo: yo me trato con cariño; además, ese vestido lo tengo desde hace como ocho años”, afirmó Peraza.

Glenda Peraza disfruta la vida y le da la espalda al qué dirán

Glenda finalizó con esas palabras el mensaje de amor propio que compartió con sus miles de seguidores y que acompañó con el singular video de ella bailando y disfrutando la vida que lleva a sus 51 años.

“Todo empieza desde nuestra propia voz. Esa voz que a veces callamos por miedo, por costumbre o por darle más fuerza a lo que otros opinan. Pero cuando nos detenemos y escuchamos con amor lo que nuestro corazón tiene para decirnos, ahí empieza la verdadera transformación”, dijo.

Peraza también destacó el poder que tienen las cosas que nos decimos a nosotros mismos en nuestra propia vida.

“Porque la forma en que nos hablamos puede levantarnos o destruirnos, impulsarnos o detenernos. Hoy elijo hablarme con cariño, con fe y con la certeza de que Dios me acompaña en cada paso”, agregó.

Su reflexión comenzó a acumular decenas de reacciones, entre esas “me gusta” y mensajes de la gente recalcándole lo linda y auténtica que es.

Glenda Peraza compartió esta publicación en Instagram en la que respondió a quienes le digan que "está embarazada" o "está gorda".

“Se ve muy hermosa”, “se ve bella y esa alegría lo puede todo. ¡Qué importa lo que digan! Contagias de alegría”, “¡Qué linda! Tan humilde”, fueron algunas de las cosas que le comentaron a la empresaria.