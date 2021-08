Glenda Peraza se “encachimbó” con las mujeres que le dicen gorda

Glenda Peraza dice que ella se ama tal y como es, pero que está cansada que le manden ese tipo de comentarios. Instagram Glenda Peraza dice que ella se ama tal y como es, pero que está cansada que le manden ese tipo de comentarios. Instagram

La expresentadora Glenda Peraza sacó todo el “fua” contra las mujeres que la viven criticando y le escriben en sus redes sociales que está “hinchada”, “gorda” o “rellena”.

La guapa dijo no estar brava sino encachimbada porque está “harta de los malditos estereotipos” y que por eso les mandó un mensajito a todas ellas en sus historias de Instagram.

Glenda quemó a una de sus seguidoras que le escribió que estaba gordita. Instagram Glenda quemó a una de sus seguidoras que le escribió que estaba gordita. Instagram

Ella explicó que este 1º de setiembre, su madre cumplirá un año de fallecida y que desde entonces, y también por haber tenido covid-19, aumentó 10 kilos que por su edad no los puede perder. “Yo estoy con salud, feliz, me siento yicaaa, segura, con personalidad, pero hay mujeres que parece que no”, escribió.

[ Glenda Peraza todavía sufre las secuelas del covid-19 ]

“Lo que mi corazón no entiende es por qué este tipo de mensajes llenos de estereotipos y de mujeres. ¿Cómo es posible que sigamos siendo nuestras peores enemigas? Tanto que se lucha por la igualdad y nosotras somos nuestro propio puñal.

La expresentadora escribió que no quiere ser perfecta ni ejemplo de nadie. Instagram La expresentadora escribió que no quiere ser perfecta ni ejemplo de nadie. Instagram

“En conclusión, paren ya de decirme que estoy hinchada, gorda, rellena, que yo tengo espejos en mi casa y me veo todos los días y me encanto, aunque no cumpla su estándar de peso y probablemente nunca los alcance, porque yo soy así, y me encanta mi estilo de vida”, señaló.