Glenda Peraza se lanzó fuerte y dijo que famoso cantante es su colágeno

Glenda Peraza llegará este año a la media teja. (Instagram)

Un saludo que le envió un famoso cantante puertorriqueño dejó a Glenda Peraza con tal felicidad que hasta dijo que el artista era su colágeno.

La exmodelo y expresentadora de televisión celebró a lo grande un mensaje que el reguetonero le envió por video, a solicitud de Kianny Berry, su hija.

Quien dejó a Glenda bastante emocionada con el saludo fue Guaynaa, el artista de 31 años quien, al parecer, es bastante admirado y seguido por la expresentadora de televisión, de 49 años de edad.

Glenda Peraza dijo que Guaynaa es su colágeno. (Instagram)

Guaynaa estuvo en Costa Rica esta semana porque vino a la inauguración de una tienda y aunque Glenda estaba invitada al evento con Kianny, la empresaria no fue.

Según Peraza, el esposo de Lele Pons se salvó de que ella no llegara, pues contó qué habría pasado de haberlo tenido de frente.

Guaynaa le envió un saludo a Glenda Peraza

“Bendito Dios no fui, porque hubiera ido con vestido de esos que sacan suspiros y le hubiera sacado mis pasos prohibidos”, advirtió la exparticipante de Dancing with the Stars.

En el saludo que Guaynaa le envió a Glenda, él le mandó un beso, pero sí le dijo que estaba molesto porque lo dejó solo esa noche.