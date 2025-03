Glenda Peraza, Víctor Carvajal y Patricia Figueroa le dijeron esto a Edson Picado por imitarlos

Edson Picado junto a la diputada Dinorah Barquero, a quien imita. Fotografía: Cortesía Edson Picado.

El talento y la habilidad de Edson Picado para imitar voces es tan grande que mucha gente lo felicita constantemente por su buen trabajo; pero, ¿qué dicen las “víctimas” que inspiran al humorista?

Glenda Peraza, Víctor Carvajal, Patricia Figueroa y el resto de figuras a las que imita el integrante de Pelando el ojo opinaron sobre esa versión de ellos, luego de que el mismo Edson se los preguntara.

Picado les consultó sobre el tema porque, según dijo, es una de las cosas que siempre le pregunta la gente, por lo que contactó a cada una de las personalidades que tiene activas en su catálogo de imitaciones para hablar al respecto.

“Yo la verdad me siento muy feliz y muy contento de que este muchachón haya hecho el trabajo que ha hecho hasta el momento con muchísimo respeto y con muchísimo cariño”, afirmó el recordado expresentador de canal 7, Víctor Carvajal.

“Yo me siento sumamente orgullosa de que usted me imite. Me fascina, me encanta, me enloquece”, dijo, por su parte, Glenda Peraza.

Edson Picado es uno de los imitadores más talentosos del país. Trabaja en Pelando el ojo. Fotografía: Instagram Edson Picado. (Instagram)

Patricia Figueroa también le aplaude a la versión de ella que hace Edson.

“Vos sos demasiado gato”, afirmó la expresentadora de Repretel.

La periodista Djenane Villanueva aceptó que se llevó una gran sorpresa cuando supo de su imitación y al inicio cuestionó el parecido, pero después no dudó que sí eran muy iguales.

“Poco a poco me fui acostumbrando a esa otra yo y, la verdad, hoy en día me río un montón”, refirió la presentadora de Noticias Repretel.

Douglas Sánchez, cuya imitación Picado la estrenó recientemente, habló del gusto que fue para él cuando “se escuchó”.

“En primera instancia uno se siente bien porque quién es uno para que lo imiten y lo bonito es eso, toda la gana que le mete al personaje y lo bien que queda hecho”, consideró.

“Me imita exacto y cuando se disfraza somos igualitos. Lo amo y lo adoro. Hemos hecho una amistad preciosa”, mencionó la chef Doris Goldgewicht.

La diputada Dinorah Barquero aseguró que su imitación le hace mucha gracia y es algo de lo que le comentan mucho en la calle.

“Así que ser parte de esta representación es un honor y un orgullo”, destacó la legisladora.

Los periodistas Jerry Alfaro, Pablo Guzmán, y la expresentadora de Repretel, Carolina Sánchez (La Chama), también ven con simpatía y gracia las versiones que hace Picado de ellos.