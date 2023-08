Glenda Peraza vuelve a hablar de la estafa que sufrió, ¿qué dijo ahora?

A Glenda Peraza y a su hija Kianny Berry las estafaron a inicios de este año.

Casi dos meses después de hacer público que le robaron todos los ahorros de su vida en una estafa que sufrió, la expresentadora de televisión Glenda Peraza volvió a hablar del tema este jueves cerca de la medianoche.

Peraza no quiere que nadie pase por la situación que vivió ella hace meses cuando intentaba vender su carro y un extranjero “rodó” a la vendedora, a su esposo y a ella misma hasta que logró salirse con las suyas para vaciar la cuenta bancaria de la exparticipante de Dancing with the Stars.

Esta vez, Glenda se refirió de nuevo a la situación para hacer un llamado a las personas a que pelen más el ojo, porque, según publicó en varias historias de Instagram, son muchos los testimonios que ha recibido de personas que sufrieron lo mismo o casi caen en la trampa.

“Después de que compartí lo de la estafa que sufrí, me han llegado muchísimos testimonios del mismo operativo para estafarlos, exactamente igual, un dizque extranjero que quiere hacer trato con usted de lo que sea que estés vendiendo e incluso hasta por medio de personas que están buscando trabajo. Para la gloria de Dios, mi testimonio sirvió para no caer y otros, lamentablemente, fueron estafados”, afirmó la exmodelo y empresaria.

Glenda Peraza pidió a la gente que difunda su testimonio para evitar más víctimas. (Instagram)

“Los testimonios son muchos. Una familia perdió todo, lo de su negocio y teniendo un miembro de su hogar con cáncer. Porque también buscan alquileres, contratos para realizar alguna compra máxima de algún producto. Por favor, tengan mucha malicia, no digas: ‘a mí no me va a pasar’ porque son unos genios que te envuelven y te engañan de una manera muy inteligente, saben qué decirle a esa persona que está vendiendo o deseando crecer”, agregó Peraza.

Glenda pidió a todas las personas difundir su mensaje y su testimonio, y principalmente, instó a la gente a tener mucha malicia.

Fue el 21 de junio cuando Glenda Peraza reveló lo de la estafa. (Instagram)

“Ellos son muy astutos, que no le pase a nadie es mi oración, porque no importa cuánto sea el monto, como en mi caso los ahorros de mi vida, es un dolor, culpa, frustración muy grande y nadie merece eso”, consideró.

Fue la noche del 21 de junio cuando, en una transmisión en vivo por Instagram, Glenda reveló la situación de la que fue víctima y que le quiso traer su mundo al suelo. Su hija, Kianny “Kiki” Berry, también perdió parte de sus ahorros porque su cuenta bancaria estaba ligada a la de su mamá.

Peraza no especificó cuánto fue el monto robado, solo dijo que fue su cuenta de dólares y que fueron ahorros de 40 años de trabajo, ya que ella trabaja desde los nueve años.

Después de hablar de la estafa, Glenda publicó los datos personales y el número telefónico de la persona, supuestamente extranjera, que le tendió la cama.