Este año no ha sido fácil para nadie pero usted mi mariposa valiente no te has quejado ni una sola vez, has dado todo y más en la familia, con los tuyos, en los estudios y aún en tu duelo andas ahí con esa sonrisa dulce y noble silenciosamente para no dar carga, cuando sólo amor sabes dar. Por eso nos adelantamos a nuestro pacto 😉😍 NO HICIMOS UN TATTOO 🦋 Hija te amo tanto y mi mayor deseo es que seas libre y feliz como la mariposa 🦋 que eres y como tu nombre expresa...Espíritu libre y ya sabes en quién 🙏🏻 La vida es muy cortita y ambas lo aprendimos de nuestra Orquídea 🌷vivir a lo máximo 💪🏻 SIN IMPORTAR EL QUE DIRÁN, total usted y yo escogimos este símbolo y otros escogerán otra forma y nosotras respetamos a todos y nos alegra que ojalá existan millones de relaciones como la nuestra. Jamás olvidemos que en esta vida estamos de paso y como siempre le digo a mi Kiki; nunca sabremos cuál será nuestra última vez de lo que sea. Así que no pospongas NADA que signifique expresar AMOR para usted y menos con los hijos. ❤️ Te amo mi mariposa 🦋 por siempre y para siempre @kikiberryperaza ¡Un día a la vez! #undiaalavez #amordemadre #amoreterno #amordelbueno