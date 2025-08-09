Glenda Umaña está muy dolida por algo que le hicieron y envía un alarmante mensaje

Glenda Umaña pegó el grito al cielo por una mentira sobre ella que anda en redes (Instagram)

Glenda Umaña expresó su profunda molestia y tristeza por una situación que está viviendo, la cual describió como injusta y dolorosa.

A través de sus redes sociales, lanzó un mensaje de alerta a sus seguidores para que estén atentos y no caigan en todo lo que ven en redes sociales, ya que han estado estafando con su imagen.

“Amigos se trata de una estafa y enfáticamente quiero advertirles que se ha estado difundiendo un video elaborado por delincuentes con inteligencia artificial con mi rostro y con una voz similar, tratando de que las personas adquieran un producto para un cambio mágico en la apariencia. Se trata de una estafa y me duele muchísimo saber que hay personas muy queridas y otras que no conozco, que han estado comprando este producto”, dijo en redes.

Umaña confesó que no es la primera vez que le pasa una situación así.

“Nuestros queridos seguidores son víctimas de esto, les pido que compartan el video, yo nunca he vendido nada por medio de las redes diciendo hagan clic, cuando se trata de tratamientos realmente comprobados científicamente por empresas serias los vamos a publicar directamente en nuestras redes como lo hemos hecho anteriormente, amparados por especialistas, por médicos, personas de gran conocimiento, seriedad y trayectoria”, agregó.