Gloria Trevi besó a Mónica Naranjo en concierto y gente se puso como loca

A lo largo de sus carreras, Gloria Trevi y Mónica Naranjo han demostrado que si algo las caracteriza es la irreverencia y que poco les importa lo que el mundo diga de ellas, es por ello que recientemente decidieron cerrar uno de sus conciertos de una manera un poco común: con un atrevido beso en la boca.

Mónica Naranjo y Gloria Trevi se llevan muy bien. Instagram

Todo sucedió en Guadalajara, donde la española y la mexicana se presentaron con su gira “Valientes”, casi al final del show Trevi se tomó unos minutos para acercarse a su compañera y besarla enfrente de los más de 17 mil asistentes.

Aunque fue solamente un “piquito”, la gente estalló en gritos, mientras que la intérprete de “Todos me miran”, confesó que tenía miedo que pudiera gustarle los labios de Mónica, ya que ella es una mujer casada: “Estoy casada y es mucha complicación un divorcio; pero para irse con este mujerón... pues no lo echamos pues”, dijo a modo de broma.

El momento fue publicado por Gloria en sus redes sociales, donde aseguró que todo fue parte del show y para complacer a sus seguidores: “Ustedes lo pidieron… esta canción, este encuentro, este momento, este beso… ustedes piden puras cosas bellas Guadalajara”, escribió.

Sin embargo, Mónica le respondió que a ella no le daba miedo que esto pudiera volverse algo recurrente entre ellas, pues no solo es una gran admiradora de su colega, además le encanta: “A mí no es que me gustes, es que me encantas”.

Como era de esperarse los usuarios no tardaron en reaccionar y felicitaron a ambas artistas por su entrega, además de expresarles su cariño y su envidia, pues darían cualquier cosa por ser una de ellas en ese momento: “Que me bese la de rojo”, “Qué ganas de ser Mónica para besar a Gloria y que ganas de ser Gloria para besar a Mónica”, “Yo no quiero ser espectadora, quiero ser protagonista”, “No puedo con lo preciosas que son”, “Se besaron, yo quiero vivir este sueño”, son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.