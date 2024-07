Gloriana Casasola mostró las fotos más íntimas de su boda con Diego Obando

Gloriana Casasola contó que su mamá y su hermana la ayudaron a ponerse bien guapa para su boda con Diego Obando. (Instagram)

Gloriana Casasola compartió fotos inéditas de un momento bastante íntimo que vivió antes de darle el “sí” a Diego Obando, el 25 de mayo anterior, en el hotel El Tirol, en San Rafael de Heredia.

Al compartir las diez imágenes, la periodista de Telenoticias mencionó que correspondían a uno de los momentos más especiales, íntimos y significativos de su matrimonio con su colega de Multimedios canal 8.

Casasola mostró fotos del momento en que la estaban maquillando, peinando, alistando y dando los retoques finales para su boda y reveló que hubo dos personas muy especiales en su vida que estuvieron a cargo de todo eso.

Gloriana Casasola mientras era maquillada por su hermana. (Instagram)

“Mi hermana fue la encargada de maquillarme y no puedo explicarles en palabras lo memorable y preciado que fue, es y será”, contó la guapa comunicadora.

“Mi mamá, mi amiga, mi confidente, mi soporte y la mujer que me enseñó lo que significa el amor incondicional, me confeccionó el bouquet con el mismo amor que ha hecho todo para mí en estos 28 años. No importa lo que pase, siempre seré su niña”, agregó.

La boda de los conocidos periodistas fue muy íntima y de hecho no hubo invitados famositicos, pues la pareja prefirió una celebración familiar.

Gloriana Casasola contó que su mamá y su hermana cuidaron cada detalle para que ella se viera radiante el día de su boda. (Instagram)

Ese mismo día tras ser declarados marido y mujer y luego de la recepción, los esposos salieron corriendo a su luna de miel, que empezó en París, la romántica capital francesa, y recorrieron otros países de Europa.