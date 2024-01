Gloriana Casasola sacude el inicio del año de su matrimonio con este mensaje

Gloriana Casasola reconoció que el inicio del 2024 ha sido difícil. (Instagram)

La periodista de Telenoticias, Gloriana Casasola, “meneó” desde muy antes el año de su matrimonio con Diego Obando, con un mensaje en el que habló sobre su estado anímico durante estos días.

Con un video de ella haciendo ejercicio en el gimnasio, Glori reconoció en Instagram que el 2024 no se inició como lo esperaba, ya que se ha sentido desmotivada.

“Este inicio de año ha sido difícil, aunque tengo metas claras, por alguna razón me siento desmotivada, lo único que me levanta es la disciplina… No encuentro una razón para sentirme así y eso es aún más frustrante”, escribió Casasola en su publicación.

Con el desánimo y todo, la figura de canal 7 acepta la forma en que se siente, que ella ve como parte de un proceso.

“No todos los días son buenos y eso es válido, también es parte del proceso”, terminó Casasola el mensaje.

Gloriana Casasola publicó este mensaje en Instagram. (Instagram)

Glori se comprometió el año pasado con el también periodista –pero de Multimedios– Diego Obando, y la pareja confirmó el año pasado que este 2024 sería el año en que caminarán al altar, de ahí lo curioso que resulta su mensaje “inaugural” del nuevo calendario.

Ojalá que Glori se siente mejor muy pronto, para que comience a disfrutar de uno de sus años soñados: el de su boda.

