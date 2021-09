Golfiteño viajaba más de 600 kilómetros para rapear y ahora nos representará en Chile en la final de Red Bull

P8 está casi listo para dar la pelea en Chile. Cortesía. P8 está casi listo para dar la pelea en Chile. Cortesía.

El amor por la música, y en especial por el “freestyle”, hizo que el joven Alejandro Ortiz Morales viajara durante varios años más de 600 kilómetros (entre ida y vuelta) desde su natal Golfito hasta Chepe para rapear.

Él es conocido en el mundo del rap como P8, es el actual campeón nacional de la Batalla Red Bull y por eso nos representará en la final internacional en Chile, en diciembre próximo.

P8 apenas tiene 23 años y, además de rapear, es el papá de Sebastián y trabaja en Amazon, por lo que tiene que dividir su tiempo entre la preparación para la competencia y sus otras responsabilidades, sin descuidar ninguna de las tres, pues sabe que ahorita son sus grandes prioridades.

El joven habló con La Teja y nos contó un poco de su historia y de las grandes expectativas que tiene para la famosa batalla internacional.

Sebastián es una de las grandes prioridades del rapero.

- ¿Cómo se prepara para la final internacional?

He estado viendo mucho las finales de cada país. Siempre las veía, pero ahora que cualquiera de ellos podría ser un potencial rival mío, no dejo que nadie me interrumpa, pongo atención sobre las temáticas que usan, he estado estudiando mucho a todos los rivales, entendiendo por qué quedan campeones, cuáles son los puntos débiles o qué se puede explotar más.

He dejado de hacer cosas que me gustan y aprovecho cada momento que tengo libre para participar.

- ¿Cualquier dato sirve a la hora de enfrentarse a otro rapero?

Sí, todo sirve, hay que conocer la historia de cada uno, siempre ayuda tener más ideas y rimas que al público le vayan a gustar.

- Estamos a menos de dos meses, ¿qué le falta por mejorar?

Yo me lo estoy tomando muy en serio, el tiempo pasa volando y eso lo sé porque ya me pasó en el 2018, cuando gané Batalla de maestros, que también es muy importante. Esa vez fui a Chile y siento que no me lo tomé tan en serio, no me sentía preparado y quiero que esta vez no me pase, quiero crecer en todos los aspectos porque siempre hay que mejorar.

- ¿Es su revancha?

Sí, como muchas cosas que han pasado este año, el pasado quedé de segundo lugar y perdí con SNK, que fue al que le gané esta vez. También eso de volver a una competencia, y que sea en Chile, es como que la vida me da una segunda oportunidad que no quiero desaprovechar.

-¿Cuál es su objetivo?

Ganar y, si no se da, por lo menos quedar en el podio, porque cuando uno queda entre los primeros tres clasifica de una vez a la del otro año y abre un espacio para que otro tico pueda ir.

-¿Le ha pedido consejos a SNK que estuvo en los años anteriores?

No, no somos muy allegados, pero sí he hablado y hasta practico con RVS, que él fue en el 2018.

- ¿Quién piensa que es el rival a vencer?

Yo diría que el favorito sería Skone, que quedó de segundo el año pasado y lleva mucho en el top; también Gazir, que ganó hace como dos semanas la FMS (una competencia) y si llega a clasificar sería de los rivales a vencer.

- ¿Cómo comenzó en el rap?

Yo soy de Golfito y empecé a tirar freestyle en el 2015. Por pura casualidad yo escuchaba rap y me gustaba ver a la gente que lo hacía rápido, de la nada me salió una batalla de Argentina en YouTube y para mí eso fue impresionante, se lo enseñé a los del cole y les decía que la gente batalla como en la película de Eminem (8 Mile) y empecé a hacerlo con música.

Luego un compa me dijo que fuera a Rapquicia, yo no sabía ni qué era eso, y es la competencia de calle más importante de Costa Rica, busqué y sin pensarlo me metí a pesar de ser muy tímido. Me inscribí e incluí a un compa del cole que ni rapeaba, solo me seguía por ser mi amigo, porque era una batalla de dos contra dos, fuimos hasta San José y lo llevé engañado porque pensaba que me iba a comprar ropa, al final no ganamos porque era en parejas, pero me sirvió porque pude conocer más gente y crecer en esto.

- ¿Qué vino después?

Yo le pedí los números a varios de los que ya estaban metidos y les preguntaba que cuándo había competencias, y desde allá viajaba los 300 kilómetros para ser parte. Ni ganaba, pero no me importaba montarme en un bus por más de seis horas para rapear.

Al tiempo me tocó entrar a la UNA y le mentí a mi mamá diciéndole que solo había entrado a la de Heredia, cuando también podía estar en la de Corredores, pero fue una excusa para competir, de hecho el primer día que me pasé, había una batalla en el parque de Los Ángeles, fui y la gané y pude representar al país en El Salvador. Ya llevo cuatro años viviendo en Sabanilla, trabajo en Amazon y ahora estudio otra cosa, dejando atrás la manera tan aventurada con la que vine aquí.

- Mucha piensa que eso es para vagos, ¿qué les dice?

Para nada, en mi caso yo tengo un hijo, trabajo. El rap no es de vagos, hacemos esto en las calles y todos tenemos metas, una de esas es poder crecer en la música y no tener que estar en una oficina (como ya ha pasado con otros ‘freestylers’ de Latinoamérica).

-¿Qué siente cuando ve que en otros países los ‘freestylers’ llenan estadios y son personalidades completas?

Eso yo creo que es por los años que nos llevan, en México hay Red Bull desde el 2012, en España desde el 2005, aquí fue hasta el 2016, pero poco a poco ha ido creciendo, en el 2019 fue un llenazo en Pepper y sé que cuando vuelva a haber público va a estar igual.