Gondwana dedicó canción a tico que fue asesinado y a su tía (video)

Los integrantes del grupo chileno Gondwana demostraron que lo que dicen en su música les sale del alma y por eso dedicaron una de sus canciones más famosas a Carlos Alberto Morales, joven costarricense que fue asesinado hace siete años y que era fan de la agrupación.

La Teja dio a conocer el sábado que su tía, Jessica Navas, iría al concierto en la Expo PZ, motivada por el recuerdo del joven de 17 años, que anhelaba ir a una presentación de su banda favorita.

Jessica nos había contado que, incluso, su sobrino se le apareció en un sueño escuchando el tema Verde, amarillo y rojo.

Esa precisamente fue la pieza con la que los artistas de reggae homenajearon a Carlos, luego de enterarse de la historia por medio de La Teja. Incluso, el grupo compartió la publicación en sus redes sociales.

Jessica Navas agradeció el gesto de Gondwana.

Kattia contó que fue un momento muy nostálgico y maravilloso para ella, pues la banda detuvo el chivo para hablar de su amado sobrino.

“Disfrutamos muchísimo mi estrella que brilla en el cielo y yo”, Kattia Morales, tía y fan de Gondwana.

“Fue una noche demasiado bonita, llena de sentimientos encontrados, fue muy lindo, pero me sacaron el menudo cuando le dedicaron Verde, amarillo y rojo, fue algo muy íntimo.

“El grupo fue muy especial, cuando iban a cantarla hicieron una introducción muy bonita, dieron el contexto de por qué se la dedicaban a mi sobrino y a mí que estaba ahí presente”, agregó.

La vecina de Buenos Aires de Puntarenas señala que en todo momento sintió la compañía de su sobrino.



“Lo sentí al lado mío todo el concierto, pude entender lo que no entendí en su momento del por qué le gustaba esa música, me arrepentí porque juzgué un libro por su portada y no, las canciones de ellos invocan a la paz, a la armonía y al amor, que ahora es muy necesario porque no ofenden, no denigran a nadie y más bien exaltan a Dios y a la naturaleza”, dijo.

El único sinsabor de la noche fue que Kattia no pudo conocer y agradecerle de frente al grupo, pues el mánager le dijo que lo harían una vez finalizado el concierto, pero ya cuando terminó, le costó contactarlo y se tuvo que ir para la casa. Espera que en otro momento se dé la oportunidad de hacerlo.