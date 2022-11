Gonín cumple 22 años en la música: Lea aquí las mayores curiosidades de su carrera

Gonín es de los referentes de la música urbana en nuestro país. Cortesía.

El cantante nacional Gonín va a cumplir 35 años y puede rajar que más de la mitad de su vida la ha dedicado a la música.

El artista alajueliteño, intérprete y creador de grandes éxitos como Playa, montaña y sol y Hablo como tico, celebrará este sábado su aniversario número 22 desde que, siendo un carajillo, se coló en el mundo de la música urbana, siguiendo los pasos de su hermano Tapón.

El evento será a partir de las 6:00 p.m., en Pepper club, en Zapote y además del ganador de la quinta temporada de Tu cara me suena, se presentarán grandes artistas como Tapón, Banton y otros más.

Antes de esa celebración, Gonín habló con La Teja y nos contó muchas curiosidades de su larga y exitosa carrera.

Gonín cree que la música lo alejó de las drogas, la cárcel o la muerte

En la carrera de Gonín no se puede obviar su paso por Tu cara me suena, en donde le fue muy bien. Cortesía Teletica.

-Cuéntenos sobre el show...

Es este sábado 5 de noviembre, desde las 5: 30 se abren las puertas para que la gente vea el partido de Herediano contra Saprissa en pantalla gigante y ya a las 8:00 arrancará el reggae, van a estar artistas como Banton, Guetto, Toledo, Tapón, Killa, Marzú, BlackStyle, varios dj’s también.

Es una noche para compartir, con la vieja escuela de la música, para pasarla bien con gente que de alguna manera me apoyó en mi carrera. Vamos a proyectar unos videos bonitos, con palabras de personas importantes, obviamente tengo un ‘chaine’ especial para esa noche y estoy seguro que la vamos a pasar bien recordando viejos tiempos.

-¿Recuerda cuál fue su primer concierto?

Fue en el colegio Nuevo de Hatillo, abriendo un concierto de Ragga by Roots, ahí estuvieron otros artistas como Banton y Ghetto, Tapón y otros más. Yo tenía unos ocho o nueve años.

Gonín sabe cómo llenar lugares desde hace añales.

-¿Cuál fue su primer sueldo y qué hizo con eso?

En un concierto en Guápiles con Radicales, éramos un montón y me tocaron cinco mil colones. Estaba muy feliz porque nunca había ganado plata por cantar y eso estuvo muy tuanis, antes de eso, el único brete que había tenido fue una vez que fui a recoger café pero me gané cinco tejas. Y la verdad no recuerdo qué hice con esa plata, pero seguro compré algún videojuego o algo así.

-¿Un concierto inolvidable?

Hay varios, pero uno que no se me olvida fue el cierre de los Juegos Centroamericanos porque estaba el Estadio Nacional completamente lleno, canté junto a Son de Tikizia, no se me olvida porque estaba full.

-¿El concierto que quisiera olvidar?

Una vez en el colegio de Alajuelita, esa vez no me tocaba cantar porque era un concurso y no había ni pistas. Me pidieron cantar a capela y con un radio muy malo, se escuchaba más la gente que el artista y como a todo mundo le estaban chiflando, al organizador le dio por decirme a mí que cantara. Yo le dije que no porque era un concurso, pero con ese sonido a nadie le iba a ir bien, fue muy feo porque la gente comenzó a chiflarme, pero ya a todos los que habían pasado por ahí les había pasado, digamos que yo fui el último chiflado.

-¿El peor chasco en tarima?

No me han pasado muchos pero una vez en Pérez Zeledón, una muchacha se guindó de la camisa y me reventó los botones y yo tras de eso estaba lleno y tratando de meter panza. Tuve que hacer todo el show con la camisa rota, abierta y tapándome la panza.

-¿Algún día ha estado a punto de no cantar en un lugar y por qué?

Ay, esa está complicada de contestar. Bueno, una en Carolina del Sur, resulta que el DJ, después de la presentación de humor de Juanca Galindo con Papi Pazz, se fue y dejó la consola y no le importó mi presentación, el hombre no aparecía. Entonces yo ya no quería, fue que llegó el que me contrató y me pidió que cantara, siempre lo hice pero por respeto a la gente que no tiene la culpa.

-¿Un sueño por cumplir?

Yo sueño con ganarme un Grammy, no por mí, sino porque quiero que un artista del género urbano se lo gane, si me toca a mí, pues increíble.

-¿Qué es lo más curioso que ha pasado con alguna de sus piezas?

Me ha escrito gente que me dice que cuando escuchó Lucha por tus sueños, estaba sacando alguna carrera y eso los impulsó, ahora están en Europa trabajando gracias a la inspiración que les di, otros que me ponen que le dedicaron una canción a la novia y hoy es la esposa.

-¿Cómo se consiguen las entradas para el show?

Es por medio de Sinpe al número 7203-3095, me mandan el pantallazo del depósito y yo les paso un código QR. La entrada general cuesta 7 mil.