Gonín dice que no cantó en la Teletón porque le hicieron mala cara, ¿quién fue?

Gonín dice que no lo dejaron ni cantar solo y eso le molestó. Archivo

El cantante nacional Gonín está chivísima con la organización de Teletón por un aparente desplante que le hicieron la noche del sábado antes de que le tocara presentarse en la tarima.

El alajueliteño escribió que no se presentó porque minutos antes de cantar con su colega Killa, una señora de la producción le hizo mala cara y porque, además, ocurrieron otras cosas más no le gustaron.

“Yo soy al chile y les voy a decir el por qué no salí. Tuve un evento en Puriscal y salí corriendo de ahí, ni fotos me pude tomar con algunas personas, porque tuve que correr para llegar a tiempo, antes de las 10 p. m. porque a las 10:30 p. m. estaba programada mi presentación junto a mi colega Killa, el cual es testigo de lo que digo; cuando llegué me hicieron echado de un sector porque era de ‘los artistas internacionales’, los cuales tenían muy buena comida, que los nacionales obvio no teníamos”, escribió.

Contra todos los pronósticos, la Teletón sí llegó a la meta este 2022

12/11/2022 Segundo dia de la Teleton 2022 en el Palacio de los Deportes en Heredia. En la Foto: Don Omar Foto de Jorge Castillo (JORGE CASTILLO)

El intérprete de “Playa, montaña y sol” dice que pasaron dos horas y que nada que los hicieron pasar a la tarima, porque había un retraso y que, al parecer, era por culpa de un artista internacional.

También le molestó mucho que no lo dejaran hacer algunas cosas que sí le permitieron a otros artistas.

“Me dio todavía más cólera, legalmente. Primero, no me dieron un espacio para cantar solo como sí se lo dieron a muchos y, segundo, ellos decidieron cuál era la canción que yo tenía que interpretar. Tercero, los artistas internacionales tenían, como siempre, un mejor trato. Cuarto llegué a las 9:40 p. m. y a las 12:20 p. m. todavía no me presentaban y, quinto, cuando me iba a subir a tarima una señora me hizo cara de, ‘mae, qué irresponsable’ y eso provocó que me retirara del lugar”, mencionó.

Gonín explicó que al final se fue del Palacio de los Deportes porque considera que debía darse a respetar como artista y que quedó con un sin sabor con Teletón, a pesar de la clara intención que tenía de colaborar con la causa.

Intentamos conocer la posición de la producción del Teletón, pero hasta el momento no han respondido.

Al final la meta se logró luego de más de 27 horas de transmisión y se recolectó total de ¢504.287.33, que servirán para comprar equipo especial para el Hospital Nacional de Niños.