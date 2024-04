Gonín se unió con famoso entrenador nacional para organizar el “Summer Fest”

Concierto Summer Fest (Cortesía)

El cantante nacional Esteban Gómez, conocido como Gonín, se unió con el entrenador de fútbol Mauricio Wright para organizar un concierto que estará lleno de sabor y talento costarricense.

Al mejor estilo Picnic, el Summer Fest, es una actividad que promete una jornada intensa de música, diversión y mucho baile, pero con el sello tico.

La actividad será el próximo sábado 13 de abril en el Estadio ST Center, ubicado en Aserrí. Empezará a las dos de la tarde y se extenderá hasta las diez de la noche, esto porque durante las ocho horas de música se estarán presentando diversos artistas, entre ellos, Gonín, su hermano, Tapón, Banton y Guetto, Melissa Mora, Johnny Man de Mekatelyu, Daniel Cordero y el invitado internacional, El Niño de Oro.

“Tenemos un show con músicos en vivo y con, para mí, uno de los artistas más importantes del género reggae y urbano del país, que es Tapón. También van a estar Banton y Guetto y Jhonny Man. Van a estar ocho músicos en vivo, ellos van a interpretar los instrumentales de la música de nosotros, eso hace mucho tiempo no se da y nosotros no solemos compartir tanto en tarima, va a estar muy bonito”, contó Gonín a La Teja.

Aparte de querer unir a los artistas nacionales y resaltar el talento local, la iniciativa tiene como objetivo, unir a los vecinos de localidades cercanas al estadio.

“Esto es para los barrios, porque es en Aserrí, para toda la gente de San Juan, Alajuelita, Desamparados, Acosta, es algo que cuesta que se haga en esta zona. Melissa Mora y Daniel Cordero van a hacer su show con pista y todo”.

A pesar de que él se está encargando de toda la organización, la iniciativa fue del extécnico del Cartaginés, quien también es un apasionado de la música.

“Mauricio me llamó para decirme que quería hacer algo bonito con artistas nacionales y de ahí nació todo. Ya estamos ensayando con la banda para hacer algo de otro nivel, con la música en vivo y como él entrena ahí en el ST Center, queda perfecto”.

Las entradas ya están a la venta en la página de Special Ticket con mucha variedad de precios, porque además de música habrá ventas de comidas y bebidas, la más barata tendrá un costo de 8,750 colones, en gradería, la general está a 16 mil colones, mientras que hay opciones para los más organizados, que pueden pagar nueve mesas de 600 mil diamante y nueve mesas de 500 mil oro.

Melissa Mora y Daniel Cordero serán parte del Summer Fest (Cortesía)

Desde ya tiene un favorito para nueva temporada de Tu Cara Me Suena

Este domingo se estrena la nueva temporada de Tu Cara Me Suena, formato de Teletica que él ganó en la quinta edición, por lo que sabe mejor que nadie lo bueno y lo malo del programa.

“Ya vi a los nuevos participantes, me parece que son buenos cantantes y que van a dar un buen show. Creo que Tavito (Gustavo Gamboa) le va a poner la parte humorística, tiene mucho carisma y la va a poner esa parte tuanis. Creo que escogieron bien, veo a Jonathan (Samuel) como posible ganador, porque es muy versátil, lo he visto cantando en vivo”, mencionó.

LEA MÁS: Últimos ganadores de Tu Cara Me Suena le mandaron varios consejos a los nuevos participantes

El cantante considera que el exintegrante del dúo Los Huracanes, tiene mucho talento y la ventaja de que la gente no le tiene tan identificada la voz.

“Lo he escuchado cantando baladas, salsa y más y tal vez la gente no conoce tanto el color de voz de él, como la de algunos que están ahí y como no le tiene tan identificada la voz, la gente no le va a criticar diciendo que canta siempre con la voz de él, que era lo que le pasaba a Eduardo Aguirre cuando estaba conmigo porque la gente le conocía mucho la voz. Creo que tienen que conocer más el talento de Jonathan y les va a sorprender”.

Entre las confesiones que nos hizo Gonín, dejó claro que está soltero y enfocado en su música, pero no disponible.

“Soltero totalmente, vivo solo, soltero nada más. Podría ser que esté abierto a las oportunidades, estamos dando chance a ver, porque está complicado eso, mejor estoy enfocado en la música”, reveló entre risas.

Con respecto a la música, acaba de estrenar “Los Cantones”, junto con Papi Paz, pieza muy a su estilo, donde menciona todos los cantones del país y en un mes sacará una solo que se llama “Bonito” y que es una combinación entre reggae y cumbia que va a sacar muchas sonrisas.