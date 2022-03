Gonín sintió igual que Luis Marín cuando no apareció en la foto de capitanes de la Liga

Camiseta urbano 106. Seguro a Gonín lo descolaron porque la camiseta es morada y blanco. Facebook.

El cantante Gonín entiende muy bien lo que sintió Luis Antonio Marín hace unos días cuando lo descolaron de una publicación en la que la Liga resaltaba a sus capitanes históricos.

Resulta que en la radio Urbano 106 mandaron a hacer unas camisetas con un acróstico (composición en la que las letras iniciales, medias o finales de cada oración, son leídas en sentido vertical y forman un vocablo), con el nombre de nuestro país y algunos de los exponentes más conocidos de la música urbana en Tiquicia.

Incluyeron a Tapón, Cayero, Shell, Toledo, Gimario, entre otros, mientras que el cantante de “Playa, montaña y sol” brilló por su ausencia.

Lejos de enojarse (al menos públicamente) lo tomó en vacilón.

“Ya sé lo que sintió Luis Marín... ¡Son varas! Respetos a mis compitas de Urbano 106 siempre me han apoyado”, escribió.

La verdad es que demostró humildad, pues es uno de los artista ticos que más le pone a producir y a bretear.

El técnico nacional y exjugador de Alajuelense Luis Marín se manifestó dolido y molesto con su exequipo porque realizaron un arte haciendo una especie de tributo a los capitanes más simbólicos que ha tenido el equipo y a él, simplemente, lo descolaron.

Pero no fue el único molesto, los manudos se manifestaron en las redes sociales del club, al punto que la institución quitó el arte de sus páginas.

En el arte está Mauricio Montero, Bryan Ruiz, Javier Delgado, Pablo Gabas, Luis Diego Arnáez y Hernán Fernando Sossa. (LDA)

Recordemos que Marín fue técnico de Alajuelense el torneo pasado, pero fue cesado por malos resultados y tras la eliminación en la Liga Concacaf por el Guastastoya de Guatemala. Llegó al club el 9 de agosto del 2021 y fue cesado el 29 de setiembre.

La Teja le preguntó al departamento de prensa de Alajuelense por qué habían descolado a Marín tan feo del tributo y si el retiro de la publicación obedece a la presión de la afición. Solo nos respondieron que no hablarían de ese tema.

La Teja habló con Marín, quien dijo que es muy extraña la forma en que se están manejando las cosas en el club rojinegro.

-¿Le duele que lo haya sacado de ese arte?

Más que dolor lo que siento es una molestia muy grande por lo que uno dio por la institución, la historia está allí, no la puede borrar nadie, que yo sea el jugador con más títulos es representativo, histórico, realmente es una gran falta de respeto la que cometieron conmigo y me molesta bastante.

-¿Por qué cree que lo descolaron?

Parece que hay gente adentro que no tiene claro lo que es representar a la institución, soy el jugador con más títulos en la historia y el que alzó más títulos como capitán y sí me parece que es una falta de respeto hacia mí que me dejen fuera.

Creo que hay gente que está en la institución dirigiendo al equipo que no tiene la mínima idea de lo que ha representado uno. Todos los capitanes en la foto son parte de la historia, son leyendas del equipo, algunos fueron compañeros míos y están bien puestos, pero es una gran falta de respeto hacia mí. Es bien extraño que haya pasado eso, entiendo que han sido bien criticados por una parte de la afición y que quitaron la publicación.

-¿Esa reacción de la afición defendiéndolo le produce otro sentimiento totalmente opuesto?

Eso me deja muy contento, no esperaba menos, el aficionado liguista es un gran aficionado, de los más nobles y conmigo siempre fueron nobles y tienen claro lo que ha representado uno para la institución. Tengo mucho agradecimiento hacia ellos, los he admirado como afición y los quiero mucho. Ustedes saben que tengo un gran cariño y amor hacia ellos y ellos hacia mí.

-¿Cuántos títulos ganó usted como capitán?

Gané nueve títulos en total, de capitán diría que al menos siete, en dos tal vez no. En uno era Javier Delgado y en otro Luis Diego Arnáez, pero el capitán era yo. Mi paso por la Liga fue del 93-94 al 97-98, y del 2001 al 2005 ahí son diez temporadas y luego dos años más en torneos cortos (cuatro torneos), son 14 temporadas. La última fue en el 2011, fuimos campeones contra San Carlos con el Machillo Ramírez.

- ¿Cree que le están cobrando su paso como entrenador?

Es que no lo sé, todo es extraño, raro, creo que por eso digo que la gente que está ahora en la institución no tiene idea de la dimensión del equipo en el que están y se equivocan. Creen que uno no representa nada. Diría que no (le cobran su paso como técnico), estuve y a nadie le falté el respeto, fui claro, leal, no maltraté a nadie para tomar una decisión así. Siempre busqué el bien para el equipo.

- ¿Cree que pudo ser una pifia de ellos?

Es difícil, antes de tirar una cosa así tiene que haber un espacio, preguntas, verificación de todas las partes. Claro, todo puede ser posible. A mí nadie me ha dicho nada, se equivocaron, lo que siento es que mucha gente se les fue encima y la quitaron, pero repito, todo puede ser posible.

Se disculparon

Luis Marín le dijo a la Nación que recibió una llamada de Marjorie Sibaja, quien ejerce el cargo de secretaria en la Junta Directiva.

“Ella es la jefa de comunicación de la institución y me llamó para ofrecerme disculpas y explicarme que fue un grave error, pero que fue un error y que no es parte de lo que ellos como institución querían dar a entender”.