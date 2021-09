Gonín volverá a vestirse de mujer para cantar ¿Quién es ese hombre?

Tu cara me suena, gala 15. Cortesía Teletica Formatos Tu cara me suena, gala 15. Cortesía Teletica Formatos (Rodrigo Alfaro)

Este domingo Gonín regresará al escenario de “Tu cara me suena” para volver a vestirse de mujer.

La última vez que el cantante alajueliteño estuvo ahí fue el año pasado y levantó el trofeo como ganador de la quinta temporada del programa de imitaciones de Teletica.

En ese momento, tanto su vida profesional como personal eran bastante distintas, pues su música solo había llegado a un cierto público y, además, era un hombre casado, pero todo cambió.

Gonín cuenta que llega muy ilusionado porque sabe que su paso por el programa fue muy importante para él.

“En el momento que uno está en el programa y lleva varias galas, quiere que se acabe debido al cansancio que se tiene, pero yo sabía que terminando me iba a hacer falta. Voy a poder revivir lo que pasó el año anterior, que fue una experiencia muy bonita, pero ahora estaré más relajado”, dijo.

Al artista le tocará imitar a Rosario Montes, con la pieza “¿Quién es ese hombre?” de la telenovela “Pasión de gavilanes”, por lo que tendrá que volver a ponerse sombrero, botas, enagua y afinar el galillo.

“Me acuerdo que cuando la imité tenía a varios compas tirados en el suelo, estallados de la risa. Ese día no gané pero quedé entre los primeros. Esas galas son las que más le gustan a la gente”, dijo.

En cuanto a su vida personal, Esteban Gómez (nombre real) dice que está muy tranquilo, disfrutando la nueva etapa como hombre soltero y viéndole el lado bueno a la vida.

Además, “Tu cara me suena” lo acercó a mucha gente que no conocía su música y esto le abrió puertas para nuevos trabajos.

“No es que yo haga un show de imitaciones, pero si cuando me presento me piden que me cante unas tres o cuatro piecillas imitando a algún artista lo hago porque eso genera más trabajo”, comentó.

Gonín dijo que a pesar de la pandemia, no ha parado de bretear, ya sea en presentaciones o en canciones, por lo que siempre está ocupado.

“Ahorita tengo varias colaboraciones con otros artistas. Actualmente está sonando una con Keylor que se llama Aquel Día, ahora una con Junior Gayle, que es Tico que se respeta (un piezón), también con Moisés Marsh viene una y otra con Gheto”, contó.

Aprovechó para aconsejar a los participantes del concurso para que disfruten y que den los puntos a quien lo merezca, más allá de pensar en estrategias.