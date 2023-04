¡Grande, Gera! Surge nueva y esperanzadora noticia de Gerardo Zamora

Gerardo Zamora y su esposa Ginnés Rodríguez están muy agradecidos por tantos mensajes de apoyo. Foto: Facebook Ginnés Rodríguez (cortesía)

La periodista Ginnés Rodríguez contó en su cuenta de Facebook que los exámenes de sangre que los médicos le hicieron a su esposo, el también periodista Gerardo Zamora, evidencian que la infección está cediendo a los antibióticos.

Gera se encuentra actualmente internado en el hospital México a raíz de una infección en una de sus cicatrices.

“Hace como 8 o 10 días comencé a presentar unas secreciones de pus en una de las cicatrices de la última cirugía, eso para los médicos es casi señal inequívoca de que tenemos una infección. Mi médico tratante, el doctor Miguel Esquivel, me dijo que me fuera a Emergencias del hospital México, me hicieron exámenes de sangre en laboratorio y un TAC, y confirmaron que tengo una infección”, nos contó Gera días atrás.

Ginnés compartió su alegría porque de seguir así con el tratamiento Gera pronto estará en casa con ella y sus hijos.

“¡Vean qué hombre más carga tengo a mi lado! Quería compartirles que los médicos han revisado los exámenes de sangre de Gerar y se nota que la infección está cediendo al antibiótico. Así que sí todo continúa así, la otra semana nos los traemos para la casa. No quería dejar pasar la oportunidad para agradecer a todas las personas que mantienen sus oraciones, nos dan sus mensajes de ánimo y su cariño. Muchas, muchas, muchas gracias”, posteó Ginnés.

Ginnés contó que muchas personas se han acercado para preguntarles cómo pueden apoyar a Gera con el tratamiento que se debe realizar en Boston, Estados Unidos.

“No se imaginan lo lindo que se siente tanta generosidad y amor. Lo agradecemos como si nos hubieran dando el acumulado entero. Lo cierto es que aún estamos pendientes de información de la logística del tratamiento (días, facilidades que da el Dana Farber, medicamentos, etc) que obtendremos tras una cita con los investigadores este mes de abril. Por ahora estamos un poco perdidos sobre costos y otros detalles. Ahí les mantendremos al tanto. Gracias de (emoji de corazón), seguimos con fe y esperanza”, compartió.