Grandes estrellas que reaccionaron de forma violenta durante la grabación de una película

Rodar una película puede volverse algo tedioso, debido a las extensas jornadas de grabación, los cambios de guion, el repetir una y otra vez una escena puede generar tensión en el set, haciendo que los actores trabajen bajo mucha presión y estrés.

Hacemos un repaso por el historial de algunos famosos que reaccionaron violentamente en medio de una escena, al punto de tener que pedir perdón o incluso terminar en prisión.

Uma Thurman y Quentin Tarantino se distanciaron por un tiempo debido a un accidente en una escena. AFP (LOIC VENANCE)

Este año, Hugh Grant estuvo en boca de todos debido a la experiencia que vivió en el set de “Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones”, ya que reaccionó de muy mala manera cuando vio a una mujer entrar en una de sus escenas del film estrenado en marzo de este año. Según explicó, él creyó que la intrusa era parte del equipo de producción y que se había metido erróneamente en la secuencia. Sin embargo, era una extra.

“Perdí los estribos con una mujer en el primer día. Terrible”, dijo el protagonista, mientras advertía que cuando se dio cuenta de su error, corrió a ofrecerle disculpas.

Uno de los escándalos más recordados en un set fue el que protagonizó Uma Thurman en el rodaje de “Kill Bill” cuando acusó a su amigo y director, Quentin Tarantino, de querer matarla. Para una de las escenas, la actriz tenía que conducir un auto a gran velocidad, pero la rubia no quería hacerlo. Tarantino se negó a ponerle un doble y le dijo: “Te prometo que el auto está bien, es un vehículo seguro”.

Fue así como, en la piel de Beatrix Kiddo, Uma comienza a perseguir a Bill a toda velocidad hasta que sucede lo inevitable: pierde el control y se estrella contra un árbol.

“El volante estaba en mi estómago y mis piernas estaban atascadas debajo. Pensé que nunca volvería a caminar”, explicó Uma.

Tras varias horas en el hospital, la actriz volvió al set con un cuello ortopédico. “Quentin y yo tuvimos una gran pelea, lo acusé de tratar de matarme. Él enfureció por eso”, contó la actriz, quien estuvo distanciada de su amigo por años.

Christian Bale perdió la dulzura del carácter, pero luego se disculpó. AFP (KEVORK DJANSEZIAN)

Christian Bale también enfureció en el set de “Terminator: La Salvación”. Corría 2009, y el artista se encontraba en una toma cuando, de repente, fue captado por la cámara lanzando una serie de improperios contra el director de fotografía, Shane Hurlbut, que, al parecer, había pasado por detrás de la escena que Bale hacía con su colega Bryce Dallas Howard y, sin querer, lo desconcentró.

Sin embargo, horas después, el intérprete de John Connor se disculpó y dijo que su desmedida reacción fue pura “palabrería”. “Es inexcusable. Me pasé (...). Me comporté como un vándalo”, aseguró.

Charlize Theron y Tom Hardy se llevaron muy mal durante el rodaje de “Mad Max: Furia en la carretera”. Se vivió una fuerte tensión durante esta producción que duró nueve meses y que estalló cuando Hardy llegó tres horas más tarde a una escena. Charlize comenzó a maldecir a su compañero, lo llamó irrespetuoso y exigió que lo multaran.

Tom también se enfureció y ella se sintió amenazada, y desde ese momento, tuvo a un miembro de la producción todo el tiempo junto a ella.

Charlize Theron y Tom Hardy. Archivo

Con el tiempo, Hardy reconoció que no estuvo a la altura: “Me sobrepasé de muchas formas. La presión sobre los dos era a veces abrumadora”, expresó.

Podría decirse que el enojo de Tom Cruise en pleno rodaje de “Misión Imposible 7″ en Londres fue uno de los menos cuestionables. Él fue uno de los primeros en volver al set durante la pandemia del coronavirus y se encargó personalmente de que se cumplieran todos los protocolos sanitarios para que su equipo no corra riesgos de contagio. Por eso, cuando vio a dos integrantes de la producción rompiendo algunas reglas, estalló.

En el audio filtrado a la prensa, Cruise grita: “¡No quiero volver a ver esto de nuevo y si no lo hacen están despedidos!”.

Tom Cruise en una de las tomas de la sétima película de "Misión Imposible". AFP (Captura de video)

Tiempo después, el intérprete justificó el motivo de su reacción en una entrevista con la revista Empire. “Dije lo que dije. Había mucho en juego en ese momento...”, explicó.

Corría la década del 80 cuando Dustin Hoffman estaba protagonizando “Kramer vs. Kramer”. Su coprotagonista era Meryl Streep, quien hacía sus primeras armas en la actuación. Según cuentan, Merryl quiso cambiar parte del guion con una intención progresista, pero esto molestó a Hoffman, quien ya se había aprendido su letra y en medio del rodaje le gritó: “Meryl, por qué no dejas de cargar la bandera del feminismo y simplemente haces la escena”.

A su enojo, se sumó una cachetada (que no estaba pactada en el guion) en el segundo día de rodaje. Con el tiempo, Hoffman le ofreció disculpas a su colega.

Sean Penn terminó en prisión por golpear a un extra. Archivo (John Shearer)

En el caso de Sean Penn, no hubo perdón que valga. El actor estaba rodando el film “Vigilantes de la calle” cuando terminó preso por pelearse con el extra, Jeffrey Klein, quien lo fotografió de incógnito charlando con Robert Duvall, algo que no le gusto al actor. Penn no solo insultó a Jeffrey, sino que también lo escupió y lo golpeó.

Ante esta situación, Klein lo denunció en la justicia y fue condenado a 60 días de cárcel, de los cuales pasó 33 entre las rejas.