“La canción fue hecha y musicalizada por Gregory, que es como mi padrino musical. Él me puso el nombre artístico y además quiso que yo interpretara este tema, me apoyó y me aconsejó muchísimo, es de las mejores experiencias que he tenido porque me guió, compartimos y vacilamos, para mí es un gran ser humano”, dijo la oriunda de Cieneguita de Limón.