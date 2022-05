Gregory Cabrera y Rina Vega fueron fichados por una disquera nacional

Rina Vega y Gregory Cabrera ahora trabajan como dúo y seguirán grabando temas propios juntos. Cortesía

La pareja explosiva de la música cumbia Rina Vega y Gregory Cabrera está viviendo una de las etapas más bonitas de su carrera artística.

Ambos fueron firmados por una disquera nacional por lo que ahora se seguirán presentando como dúo.

Desde que salieron de la agrupación Calle 8, por allá del 2010, no habían vuelto a tener el respaldo de una compañía discográfica hasta este año que los contactó Music Is Us Record, propiedad del empresario Isaac Sisso.

Rina y Gregory habían dedicado sus últimos años a su carrera como solistas; sin embargo, a finales del año pasado decidieron unirse de nuevo y justamente esta semana sacaron su primer tema juntos llamado “Veneno y miel”, bajo el sello de esta disquera.

El tema fue compuesto por Gregory tres años atrás y, según dijo, estaba esperando el momento y la persona indicada para sacarlo del baúl, así que nada mejor que darle vida grabándolo junto a su amiga de años.

“Trabajar con Rina es algo muy especial porque fue la primera persona que conocí de esta zona, cuando yo estaba en Bogotá, en 1998. Cuando eso ella estaba cantando con el grupo Los Sobrinos de Calle 8. Ellos llegaron a grabar un disco promocionado por don Ricardo Acosta, que era el dueño del grupo, y bueno desde ese entonces hemos entablado una linda amistad.

“Tiempo después se nos dio la oportunidad de ser los cantantes principales de Calle 8, entonces, son muchos años de respeto y admiración mutua y que mejor que volver a reencontrarnos, trabajar y grabar juntos”, recordó el colombiano, pero que ya es más tico que el gallo pinto.

El tema fue grabado con los ritmos de la ranchera colombiana combinando la cumbia costarricense, al estilo cumbianchero que llaman, pues la idea es volver a poner a todos sus seguidores a bailar como lo hacían cuando compartían tarima.

[ Gregory Cabrera y Rina Vega se unieron de nuevo y parece ser la definitiva ]

Quieren alzar vuelo

Gregory comentó que esta oportunidad de tener un sello que los respalde también les da la opción de cumplir un sueño que los dos tienen desde que se dedican a la música.

Aunque están convencidos que primero está su público tico, su deseo es cruzar las fronteras y ser conocidos, no solo en Centroamérica, como el dúo musical más explosivo de Costa Rica.

“Nuestro proyecto es lo que nunca pudimos hacer, que es internacionalizarnos como siempre habíamos soñado. Costa Rica, gracias a Dios, es un país que nos da su cariño y hemos trabajado bien aquí, porque para nosotros es primordial posicionar primero nuestra música aquí, pero este es el momento donde ambos tenemos la madurez y el profesionalismo adecuado para poder internacionalizarnos como artistas”, dijo el cantante.

Los cantantes están felices de volver a grabar temas juntos y tener el respaldo de un sello discográfico. Cortesía

De la mano de Music Is Us Record y de la promotora Coro Producciones es que esperan cumplirlo muy pronto.

“Ambos tenemos nuestras carreras, pero es que juntos somos como un complemento especial, que siempre le va a causar a la gente. Han sido llenazos tras llenazos en nuestros eventos y estamos muy contentos porque vienen más temas originales juntos”, mencionó Gregory.

A la pieza “Veneno y miel” ya le grabaron un video que lo protagonizan los modelos Marcela Negrini y Carlos Villareal que pronto estrenarán en YouTube y en sus redes sociales.

Gregory y Rina tiene más de 20 años de conocer. Cortesía