Greivin Morgan cumplió un sueño que siempre tuvo y lo contó con el corazón en la mano. (Instagram)

Greivin Morgan cumplió un sueño que lo acompañó toda la vida y lo compartió con el corazón en la mano.

Este Día del Padre tiene un significado muy especial para el modelo, ya que por primera vez lo celebra desde su nueva faceta como papá. Conmovido por este momento, escribió unas emotivas palabras en sus redes que reflejan la alegría y gratitud que siente.

LEA MÁS: Mauricio Hoffmann se mostró más que agradecido gracias a un gran detalle que recibió

“Mi primer día del padre... De niño no sé por qué añoré tanto este momento, siempre pensaba que sería tan lindo ser papá y hoy las palabras no me salen para explicar esto...”.

Greivin Morgan y Sheiris Montero están viviendo una gran etapa en sus vidas. (Instagram/Instagram)

“Solo gracias Dios he podido decir porque no hay cómo contarlo. Hoy bendigo a todos los papás y les deseo a todos esos superhéroes que sacamos fuerzas de donde no hay para sacar la tarea y le agradezco a mi papá que me ha enseñado cómo se sostiene una familia, como no se renuncia a pesar de las cosas y como siempre estar ahí”, fueron parte de sus palabras.

LEA MÁS: Periodista de Repretel celebra el Día del Padre con un anuncio que derrite corazones

Además, agradeció profundamente a su esposa, Sheiris Montero, por hacerlo papá y por estar a su lado en cada paso del camino.

“Feliz día a todos esos héroes llamados papás”, finalizó Morgan.

Su hija, Sahel, nació el pasado 14 de mayo, marcando un momento único y muy esperado por la pareja, que ahora vive con ilusión su nueva etapa como papás.