Greivin Morgan se burla de pregunta que le hizo periodista de Teletica a Keylor Navas

Greivin Morgan se burló en sus redes de la pregunta que hizo el periodista de canal 7 a Keylor Navas después del partido contra Argentina y lo que él le contestó. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

El modelo Greivin Morgan se burló en sus redes sociales de una pregunta que le hizo el periodista de Teletica Deportes a Keylor Navas, después del partido amistoso contra Argentina.

El Negro, como le dicen al influencer, hizo varias historias en su Instagram esta mañana de miércoles para decir que cómo es posible que un periodista le haga ese tipo de preguntas al arquero y cómo este no se iba a molestar.

Grevin Morgan se burla de pregunta de Fabián Borbón

Él hacía referencia al periodista Fabián Borbón, enviado de canal 7 a la cobertura del partido entre Costa Rica y Argentina, quien le preguntó al arquero nacional si ya pensó en su futuro con la Selección Nacional.

A lo que Navas le respondió que nadie sabe que va a pasar mañana y que su mente estaba en el partido de esa noche, nada más.

“Pobrecito el periodista. Yo me imagino a Jorge Martínez en la reunión que hacen antes, ‘bueno muchachos vamos para el partido Costa Rica contra Argentina, mirá vos, ¿cómo se llama el periodista?, se va me el nombre, pongámosle Josecito. ‘Josecito, papi te va a tocar entrevistar a Keylor’. Imagínese que a usted como periodista nada más le diga el jefe que va a entrevistar a Keylor, o sea, su carrera se ve premiada con algo tan grande, entrevistar a un grande, a un referente del fútbol, no solamente nacional, sino también internacional, para que lo acribille (risas), para que en un segundo Keylor nada más le haga pra”.

Grevin Morgan se burla de Fabián Borbón y Keylor Navas

“Mae, es que vamos a ver, yo veía al periodista hablándole así (y pone una imagen del Chavo del 8 con corazoncitos). ¡Sitico mi amor, tan divino!. (...) mae solo halagos (hacia Navas), solo aquella cosa y la pregunta era como: ¿Keylor, cómo te ves a futuro en la Selección?”, relató.

Greivin Morgan se burla de Keylor Navas y Fabián Borbón

Greivin agregó, en son de burla, que de seguro Borbón ni durmió pensando en la respuesta tan seca que le dio Keylor.