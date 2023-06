Greivin Morgan tiene preocupada a su esposa Sheiris Montero

Greivin Morgan tiene pensando a Sheiris Montero. Instagram.

El modelo Greivin Morgan tiene muy preocupada a su esposa Sheiris Montero debido a unos antojos repentinos que le están dando.

Resulta que ambos andan paseando en La Fortuna de San Carlos y este jueves mientras iban de camino, al galán le dieron ganas de pasar por un montón de cositas que pusieron a pensar a su mujer.

“El negro anda antojadísimo, pero es que parece embarazado, ustedes no saben. Primero que pollo frito, después que unos platanitos de los que venden en la calle, le dije que no porque nos estamos cuidando y ahora se fue por un café, pero ustedes no saben la cantidad de repostería que lleva en esa bandeja, me tiene preocupada”, dijo Sheiris.

Sheiris Montero está preocupada por los antojos de su esposo

Eso fue apenas de camino, ya llegando al lugar se mandaron un ceviche, un postre, así como un risotto y otras cosas más.

Quién sabe a qué se deberán esos antojos, pero si la cosa sigue, podrían empezar a pensar en que la familia se hará más grande, ¿quién quita un quite?