Greivin Morgan y su novia Sheiris Montero dicen que los estafaron en México.

Sheiris Montero no entendía cómo les cobraron tanto en México. Sheiris Montero no entendía cómo les cobraron tanto en México.

La pareja formada por el modelo Greivin Morgan y la actriz Sheiris Montero vivieron un mal momento en el viaje que realizan en México.

Según ellos, fueron “estafados” en la famosa plaza Garibaldi, pues por cuatro cositas que se tomaron les cobraron poco mas de 150 dólares. Es decir, unos 95 mil colones.

En sus redes sociales contaron qué fue lo que les pasó.

Greivin Morgan y Sheiris Montero celebran su último aniversario como novios

“Ocho tequilas y ocho birras en 100 dólares”, empezó contando él.

Ya después ella profundizó.

“Hoy amanecimos sacando cuentas y no entendíamos cómo. Dos mil ochocientos pesos mexicanos son como 150 dólares. En un balde de cerveza, dos piñas coladas basiquitas, unas doraditas de las de bolsita y un platito de cuatro tacos que aquí vale como mil colones.

“Les voy a decir algo, plaza Garibaldi es bien feo, no me gustó, acharita, no vayan”, agregó.