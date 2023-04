¡Guácala! Sharon Segura tuvo un vuelo caótico de regreso a nuestro país

Sharon Segura vivió un viaje caótico de regreso a Costa Rica

¡Guácala! La modelo Sharon Segura contó una historia en sus redes sociales, de esas que no es necesario estar presente para entenderla y asquearse.

La guapa regresó este jueves al país luego de estar por varios día en Colombia; sin embargo, el vuelo no fue como esperaba y más bien lo catalogó como caótico.

Segura contó en sus historias de Instagram que los ojos le lloraban debido a que varias personas olían espantoso, a puro sudor de axila, de ese que hace a cualquiera llorar.

“Yo me pregunto: ¿qué protocolo siguen las aerolíneas cuando 10 o 12 pasajeros vienen demasiado olorosos a sudor de axila? De ese olor que penetra, no sé si por cultura no utilizan ningún tipo de desodorante nunca.

“Creo que los que veníamos en el vuelo Avianca de Bogotá-SanJosé, vamos a coincidir de que fue incómodo y terrible”, comentó.

LEA MÁS: ¡Jueee! Sharon Segura no se queda atrás y deja ver su cuerpazo veraniego

De hecho, la pregunta de Sharon fue respondida por una de sus seguidoras, quien le manifestó que en caso de que estén muy “pationes”, los tripulantes deben de decirle a esas personas que se vayan a asear por respeto a los demás pasajeros, algo que, según contó, no hicieron los encargados de ese vuelo.

Sin duda que no hay que estar ahí para saber del mal rato que pasó.