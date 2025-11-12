Gustavo Díaz está irreconocible y se alista para volver a Repretel tras sufrir preinfarto

Gustavo Díaz ya inició la cuenta regresiva para volver a su trabajo en Noticias Repretel tras la situación médica que enfrentó, que lo mantuvo hospitalizado durante 17 días entre julio y agosto pasados y que cambió su vida para siempre.

El sucesero del noticiero de canal 6 se llevó un gran susto con su salud luego de sufrir un preinfarto que lo hizo replantear su vida y por el que le tuvieron que hacer un cateterismo, ya que tenía obstruida una arteria del corazón.

Gustavo Díaz ya retomó sus rutinas de gimnasio como parte de la buena recuperación que lleva tras el episodio de salud que le cambió su vida para siempre. Fotografía: Cortesía Gustavo Díaz. (Cortesía/Cortesía)

Díaz avanza a paso firme en su recuperación y retoma cada día con más fuerza la actividad física, al tiempo que se prepara para su ansiado regreso al trabajo que, según dijo a La Teja, será en dos semanas.

Vuelve a Repretel en dos semanas

“La incapacidad mía termina, aproximadamente, el 25 de noviembre, entonces por ahí del 26 ya retornaré a labores; es decir, en poquito más de dos semanas”, dijo el oriundo de Batán de Matina, Limón, a este medio.

Tavo, como le dicen de cariño, aseguró estar “anhelando” retomar sus labores en el noticiero de canal 6, donde se destaca como uno de los principales periodistas de sucesos y uno de los más queridos de la televisora.

“Deseo volver al trabajo en las mejores condiciones, a hacer lo que amo y, sobre todo, que Dios me dé la oportunidad de continuar en el trabajo conociendo a muchas personas, pudiendo extender un mensaje positivo, un mensaje de bendición y eso es lo que me motiva muchísimo para poder regresar”, mencionó.

Gustavo Díaz dice que está anhelando regresar a su trabajo en canal 6. Fotografía: Cortesía Gustavo Díaz. (Cortesía/Cortesía)

Cada día se siente mejor

El vecino de Barva de Heredia dijo que cada día se siente mejor gracias a que ha seguido al pie de la letra las recomendaciones médicas, entre esas una terapia de rehabilitación cardíaca de 36 sesiones.

“Voy por el segundo mes de rehabilitación cardíaca, estamos haciendo ejercicio y estamos bastante bien en la etapa de recuperación. La rehabilitación cardíaca es un programa de 36 sesiones de ejercicio supervisado. Son sesiones semanales, entonces ya prácticamente voy por más de la mitad del programa y estoy muy contento, feliz y agradeciendo a Dios todos los días”, refirió.

Tavo mencionó que los médicos estaban esperando su evolución con la terapia cardíaca para darle la luz verde de volver al trabajo y como se está sintiendo tan bien y está a pocas sesiones de cumplir el programa, piensa que su regreso a la televisora de La Uruca ocurrirá en los últimos días de este mes.

“Lo que los médicos siempre valoraban antes de ingresar a trabajar, muy probablemente, era un avance importante y un desarrollo importante de la rehabilitación cardíaca, entonces, creo que no tendría más continuidad con la incapacidad sino ya poder ingresar a laborar”, destacó.

¿Cómo se ha sentido de salud?

“He estado muy bien, sumamente bien, haciendo ejercicios, con controles de salud totales, los exámenes, la supervisión, el chequeo médico y aquí vamos, con todo el agrandamiento a Dios y muy contentos”, dijo Tavo sobre cómo se ha sentido.

El amable periodista explicó que la actividad física nunca la abandonó desde que salió del hospital México —donde estuvo internado– pero con el pasar de los días fue retomándola con más fuerza según las indicaciones del médico.

Gustavo Díaz es uno de los periodistas más queridos de Repretel, donde trabaja en la cobertura de sucesos, principalmente. Fotografía: Archivo LT. (redes/Facebook)

“No es que hasta ahorita esté haciendo ejercicio, desde que salí del hospital llevaba un cronograma de actividad física que tenía que hacer, pero ahora que voy por mi segundo mes en el programa de rehabilitación ya estoy con ejercicios de gimnasio, de trote, de más intensidad y volviendo más a la normalidad de una persona que hace ejercicio contínuo y diario y eso nos tiene muy motivados”, recalcó.

Y eso se le nota, bajó 25 kilos, pasó de 118 a 93, pero más allá del cambio de apariencia lo más notorio es su buena actitud.

Compañeros de Repretel lo llevaron al hospital

Gustavo Díaz fue hospitalizado el 28 de julio luego de que compañeros de Repretel lo llevaran al hospital México por una descompensación de salud que sufrió mientras trabajaba en su fin de semana de guardia.

La situación del periodista tuvo con el corazón en la mano a la mayoría de sus compañeros de Repretel, pues él es una de las figuras más queridas en esa empresa.

Ahora, no hay duda que sus compañeros también cuentan los días para darle una vez más la bienvenida al comunicador a la sala de redacción del noticiero del 6, a quienes no han abandonado en este difícil proceso.

El gran gesto de Repretel con su periodista Gustavo Díaz

