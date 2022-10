Gustavo Gamboa conoció al youtuber más famoso de Latinoamérica

Tavo Gamboa se tomó un selfi con Luisito y su novia Ari. Facebook

El locutor y humorista Gustavo Gamboa andaba de paseo junto con su esposa Victoria Fuentes en Estados Unidos, disfrutando los maravillosos parques de diversiones que hay en ese país gringo.

Como es un destino escogido por muchas personas en el mundo, es normal que se tope a alguna persona muy conocida, como le pasó a Tavo.

Gustavo Gamboa fue hasta Miami para tatuarse con famoso artista tico

Gamboa compartió una imagen con el youtuber más seguido a nivel Latinoamericano, el mexicano Luisito Comunica, quien, para variar andaba de pata caliente con su novia Ari.

Al parecer, se toparon el parque de atracciones Universal Studios y alguno le pidió la foto al otro, probablemente fue el azteca a Tavo, pues no sería nada raro que sepa que salió en Dancing with the Stars, que lleva muchos años en la radio y hasta que será el presentador que sustituya a Bismarck Méndez en De boca en boca los días en que el Patacón ande en el Mundial de Qatar.