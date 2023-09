Gustavo López besa a colega y responde a quienes lo critican por ser cariñoso y usar aretes

El periodista deportivo Gustavo López Cárcamo dice ser siempre muy cariñoso con sus amigos. Instagram

El periodista deportivo Gustavo López Cárcamo volvió a dar de qué hablar por ponerse cariñoso con uno de sus colegas.

Esta vez fue con el periodista y estadígrafo de Teletica Radio Christian Sandoval Pacheco a quien le dio un tierno beso cuando se lo encontró este domingo en el partido entre Sporting y el Deportivo Saprissa.

El comunicador de Teletica iba saliendo del estadio Ernesto Rohrmoser cuando se topó con su antiguo compañero y decidió grabar su encuentro en video.

Tavo, al verlo, no dudó en abrazarlo y darle un beso en la mejilla sin importarle que lo estaba grabando.

“Voy saliendo del Ernesto Rohrmoser y me encuentro con semejante sorpresa. No, no, no, pero, ¿con aretes?, ¿cómo con aretes?. No, no, no. ¿Eso es crisis de los cincuentas ya? Pero te pusiste dos aretes”, dijo Sandoval entre risas.

Christhian Sandoval muestra los aretes de Gustavo López

El periodista deportivo de Tigo Sports explicó que él y Sandoval siempre se saludan de beso por la gran confianza y años de amistad que tienen y que no ve nada de malo darle un beso así a un amigo.

“Sandoval y yo siempre nos saludamos de beso. A Sandoval yo lo quiero mucho y él me quiere mucho también y a ninguno de los dos nos molesta, es una muestra de cariño, de afecto y de amor que le tengo”, argumentó.

También quiso recalcar que: “En tiempos de tanta violencia, yo sé que es extraño ver tanto amor entre dos amigos”.

Años atrás también dio de qué hablar cuando se mostró un poco romántico en una transmisión de un partido cuando trabaja en Teletica Deportes, cuando Everardo Herrera Soto lo invitó a ir a ver la luna a playa Uvita.

Él siempre ha dicho que lo hace en plan vacilón y por la gran confianza que le tiene al periodista y comentarista deportivo.

Tavo López y Christian Sandoval trabajaron juntos muchos años en Teletica. Twitter.

Nada de crisis

López también aclaró que fue hace un mes que se puso los aretes, en ambas orejas, y que no lo considera como una crisis por la edad, sino simplemente que lo hizo por petición de su hija.

Según contó, su hija quiso ponerse tres aretes en la parte superior de sus orejas y él la acompañó como buen padre, sin imaginar que lo terminaría convenciendo de que también lo hiciera.

“Mi hija cumplió años hace poco y fuimos a ponerle tres aretes que ella quería y me dijo: ‘papá, póngase el otro, pa’, entonces me los puse hace como un mes y todo bien, son chiquiticos, no son aretes grandes y listo. Yo creo que no hay edad para hacer las cosas, uno tiene que hacerlas cuando se siente bien y a gusto”, mencionó.

El periodista deportivo, de 48 años, dice que los aretes no porque se quiera sentir un carajillo. Captura de video

El comunicador, de 48 años, dijo que a su hija, así como a su pareja Karen Guiselle Alfaro, les encanta cómo se le ven las chispitas y que mientras él se sienta bien no le preocupa lo que piensen el resto de personas.

Además, asegura que no hay edad para hacer cualquier cosas que lo hagan sentir bien a uno y que no se puso los aretes para andar jugando de carajillo o de menos edad.

“No es crisis de nada, eso es una construcción social. No hay edad para hacer ciertas cosas, obviamente a nivel físico sí, pero si vos querés ponerte un arete y tenés 60 años no hay ningún problema, siempre y cuando lo hagás porque querés y no por presión social. Uno tiene que hacer las cosas pensando en uno y no en lo que va a decir la gente, así se vive mejor”, agregó.

El video de Christian Sandoval se volvió viral en las últimas horas. Captura de video

Mensaje positivo

Tavo más bien espera que esta situación sirva para mandar un mensaje a aquellas personas que “viven encerradas en no poder hacer cosas” por la edad o por el qué dirán.

“A mí siempre me ha pasado eso, en mis treintas empecé a usar tenis con traje entero y más de uno me decía: ‘ay, la crisis de los treintas’. En los cuarentas me hice cosillas en el pelo y decían que era por la crisis, y ahora que tengo cuarenta y ocho que los aretes, entonces, por eso les digo que no son crisis, son cosas que uno hace porque uno realmente se siente seguro y pleno, y la gente debería de reflexionar en torno a eso. Obviamente, si no te gusta, pues no lo hacés, pero hay gente que tal vez no se pone un pantalón y dice: ‘¡ay, ya no me va por mi edad!’, no, no. No es la edad, es que usted se sienta bien y seguro, en fin”.

Gustavo aseguró que a su hija y a su novia Karen Alfaro les gusta mucho como se ve con aretes. Instagram

A principios de año anduvo con el cabello largo y también dijo haber recibido muchas críticas, pero que él ni atención les pone, porque sabe que siempre lo van a criticar por todo.