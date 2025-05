Gustavo López habla de su salida de Tigo Sports y explica motivo de su renuncia

Gustavo López confirmó que se va de Tigo Sports. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El periodista Gustavo López Cárcamo confirmó que se va de Tigo Sports tras poco más de cuatro años de trabajar en el canal deportivo y explicó el motivo de su renuncia.

La Teja informó este martes desde la mañana la salida de Tavo de ese canal y su eventual regreso a Teletica Deportes, de donde salió en el 2021; sin embargo, el comunicador evitó hablar al respecto.

A través de Facebook, López compartió este martes un video de poco más de tres minutos donde se despidió de Tigo Sports y agradeció al canal por la oportunidad; eso sí, evitó hablar que va de nuevo para canal 7.

“Después de una reflexión he tomado la decisión de culminar mi etapa profesional en Tigo Sports. Esta determinación no ha sido fácil ya que dejo atrás mucho más que un trabajo”, afirmó Tavo en la grabación.

Según Tavo, Tigo Sports lo valoró mucho como persona y como profesional y le dio la oportunidad de trabajar con colegas que “me han demostrado un profesionalismo incuestionable en la cobertura deportiva”.

“Tigo Sports me brindó la posibilidad de crecer, desarrollar mi pasión por el periodismo deportivo y de conectar con una audiencia que siempre me acompañó con cariño, con fidelidad. Los proyectos realizados, las coberturas especiales y cada transmisión han sido experiencias que me llevo en mi corazón de esta etapa profesional”, agregó.

Luego, explicó que se va porque le salió una oportunidad laboral que lo desafía y que él decidió aceptar.

Esto dice Gustavo López tras renunciar a Tigo Sports

“Se me ha presentado otra oferta laboral que, para mí, significa un nuevo reto, un reto muy importante y la he aceptado. Me despido con el corazón lleno de agradecimiento y con la certeza de que los lazos profesionales y humanos que desarrollamos (en Tigo Sports) durante estos poco más de cuatro años van a perdurar en el tiempo”, enfatizó.

Gustavo le deseó muchos éxitos a Tigo Sports, y está a la espera de que se concrete su salida del canal, pues aún no le informan si deberá o no hacer el preaviso.