Gustavo López y su esposa muestran las primeras fotos de su luna de miel

Gustavo López Cárcamo y Karen Alfaro se casaron el pasado 29 de diciembre de 2023.

Gustavo López Cárcamo está por cumplir una semana de casado y tanto él como su ahora esposa compartieron algunas fotos de su luna de miel.

El periodista de Tigo Sports y su pareja Karen Guiselle Alfaro se fueron a pasar sus primeros días de matrimonio a París, Francia.

Ella compartió una imagen donde van en el avión y muestran sus anillos de casados y después otra donde están a los pies de la torre Eiffel.

“Al final del día todo se trata de con quien quieres viajar por el resto de tu vida”, publicó la señora de López.

“Tavo” por su parte compartió en sus redes un video de cuando visitaron el famoso cabaré Moulin Rouge y cuando fueron a ver uno de sus lagos de Sena.

Casi a finales de 2022 ambos viajaron a España donde se comprometieron y acordaron usar los dos un anillo como especie de pacto y respeto. Finalmente, decidieron casarse antes de que se acabara el 2023 en medio de una sencilla ceremonia y frente a muy pocos invitados.

Antes de terminar el año “Tavo” hizo una reflexión en su cuenta de Instagram en la que dijo a través de un video que uno de sus propósitos para este 2024 es afianzar su matrimonio y que estaba muy feliz por la esposa tan bella y buena que le mandó la vida.

“Para este 2024 voy a dejar un ladito la paciencia (que fue en lo que más trabajó para mejorar en el 2023) porque creo que voy bien. Para este 2024 quiero tener estabilidad en todo sentido y no hablo de lo laboral, hablo más de la estabilidad personal, que bueno, lo he encontrado. Este 2023 me dejó una esposa, una linda esposa, una buena esposa, y el 2024 pienso afianzar ese matrimonio, esa es mi meta del 2024″, dijo.

“Tavo” López, quien cumplirá 49 años en unos días, también anunció que espera que para el primer trimestre de este año lanzar su primer libro que ya terminó de escribir y del cual aún no ha querido revelar muchos detalles.