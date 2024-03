Gustavo Marín se tiró al agua y esto hizo con plata y fama que ganó en Nace una estrella

Gustavo Marín fue el ganador de la sexta temporada de Nace una estrella. (Cortesía)

A cuatro meses de alzar el trofeo de campeón de la sexta temporada de Nace una estrella, el cantante Gustavo Marín está más feliz que nunca por un gran sueño que se le está haciendo realidad.

El 19 de noviembre, cuando el desamparadeño ganó el concurso de canto de canal 7, dijo que con los 15 mil dólares del premio que recibió iba a construirle un cuarto a su hija de añito y medio y a comprar algo de equipo para seguir haciendo música.

LEA MÁS: Natalia Monge le sacó pecho al ganador de Nace una estrella, Gustavo Marín

Pero el joven de 21 años se quedó corto con las aspiraciones que tenía, porque la cantidad de trabajo que le comenzó a salir tras el programa fue tal, que se tiró al agua y en lugar de hacer un cuarto lo que hizo fue comprar casita.

En exclusiva, el vecino de Los Guido contó a La Teja que desde que salió de Nace una estrella dejó de trabajar como mensajero y repartidor de comida, porque los contratos se le dispararon de una manera impresionante.

Marín aseguró que su agenda de eventos pasó de dos a 10 por semana, consumiendo prácticamente la mayoría de su tiempo y convirtiendo la música en su fuente de sustento, algo con lo que siempre soñó.

“Terminando Nace una estrella, al ver la cantidad de trabajo que había me apunté con la meta (de comprar casa). Muchas personas con gran cariño me empezaron a contratar para cantar en fiestas, bodas, en un montón de lados y ahí fue cuando dije que podía aspirar un poquito más que hacerle un cuarto a mi hija”, contó.

Gustavo Marín tuvo a su hiita Emilia en una de las presentaciones más emotivas que hizo en el programa. (Instagram)

LEA MÁS: Gustavo Marín se alista para uno de sus primeros conciertos como campeón de Nace una estrella

Por su familia

Tavo dice estar agradecidísimo con Dios, con el apoyo de la gente y con la popularidad que le dio el programa de Teletica porque todo lo bueno que le está pasando se traduce en mejorar las condiciones de su familia.

“Con el premio (en colones fueron como ocho millones) invertí en sonido y empecé a hacer los trámites para comprar casa propia aquí mismo en Desamparados. Ya casi que todo está listo y esto me tiene muy feliz e ilusionado”, mencionó.

LEA MÁS: Ganadores de Nace una estrella tienen un deseo en común y en eso usarán el dinero del concurso

Según Tavo, la negociación para la compra avanza a buen paso y tiene la ventaja que su papá es maestro de obras, entonces le va a ayudar a hacerle algunos arreglitos que requiere la casa antes de que se pasen.

“Le estamos poniendo para, ojalá, en cuatro meses ya estemos viviendo en nuestra casa propia y eso es algo por lo que también le voy a tener mucho cariño a Nace una estrella y a todas las personas que me creyeron y siguen creyendo en mí, porque esto no sería posible sin todas las personas que me han contratado a eventos y sin la exposición que me dio Teletica”, reiteró.

Gustavo Marín junto a su pareja Dania Delgado el día que ganó Nace una estrella. (Instagram)

Otra vida

A él, dice, Nace una estrella le cambió la vida porque lo hizo ver que los sueños sí se pueden cumplir y que sí se puede vivir de lo que a uno le gusta hacer.

Según contó, la vitrina es tan grande que en medio de sus proyectos personales se coló otro relacionado con ayudar a nuevos artistas.

“Es algo que siempre me vi haciendo: ayudando a artistas más nuevos todavía, que no tienen oportunidad de recibir clases de guitarra. Es un proyecto en el que estoy trabajando”, adelantó.

También está trabajando en hacer nueva música original, está terminando de escribir una canción que lanzará en los próximos meses, y entre todo, es parte del proyecto de la Orquesta Universal, que lanzó recientemente el músico Arnoldo Castillo.

LEA MÁS: Ganador de Nace una estrella le pegó color a una exparticipante y finalista del programa

“Mi vida cambió mucho después del programa, ahora tengo muchos proyectos en mente, aparte del montón de trabajo, gracias a Dios. Esto es bueno porque también me estoy moviendo en el medio de la música y conociendo artistas con más trayectoria que también me quieren apoyar”, celebró.

Con tanto roce con el escenario, aquello de ser más “showman” que le pedían los jueces de Nace una estrella ha ido saliendo poco a poco, pero reconoce que aún le falta.

“Ya me veo más como una estrella, no como solo un cantante , sino que me perfilo más profesional; pero seguimos trabajando, lo que intento es mantener en el escenario una línea que convenza a la gente de por qué fue que gané el programa”, agregó.

Otra cosa a la que le sigue sacando provecho tras su paso por el programa del trencito es a las técnicas vocales que aprendió de María Marta López, la profesora de canto que le asignaron en canal 7.

Gustavo Marín le dará a su familia más bienestar ahora con la casita que compró.

“La técnica vocal que me dio la profesora María Marta es algo de lo que estaré siempre muy agradecido porque me ha ayudado mucho en mi desempeño vocal y a tener una resistencia más grande. La técnica ha sido fundamental”, continuó.

Tavo recalcó su agradecimiento para la gente que lo apoya y recordó que en sus redes sociales siempre está la información relacionada con sus shows: ya sea que lo quieran contratar o saber sobre sus presentaciones abiertas al público.