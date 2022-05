“Hacerse los enfermos” les dio de comer a dueños del teatro Moliére durante la pandemia

Las hijas del cavernícola es una obra bastante entretenida. Cortesía.

Desde vestirse de Santa Claus y su señora, hasta simular estar enfermos para que unos estudiantes lograran dar con sus males y curarlos, así vivió la pandemia la pareja conformada por los actores Jaime “Gato” Castro y Rosibel Carvajal, dueños del teatro Moliére.

Los empunchados artistas tuvieron que hacer de todo para sobrevivir cuando su negocito estuvo cerrado y apenas hace unas semanas volvieron a la carga con el fin de hacer entretener al público que por casi 22 años los han acompañado cada fin de semana.

Hace unos días estrenaron la obra de teatro Las hijas del cavernícola, la cual es una comedia que compara lo que se vivió en la prehistoria, con la actualidad, y al final termina siendo la misma cosa.

Castro habló con La Teja y nos contó lo que significa para ellos volver a abrir las puertas de su querido teatro.

-Cuéntenos de ese regreso a las tablas...

Arrancamos con la obra Las hijas del cavernícola, que es una comedia bastante buena que escribió Rosibel Carvajal, tuvimos el placer de que el mejor escenógrafo de Centroamérica, Fernando Castro, nos hizo todo el escenario y es algo increíble, de lujo, sin cobrarnos nada, también otro muchacho nos hizo la música, porque mucha gente ha estado solidaria con el teatro Moliére.

Jugamos con la época prehistórica y la moderna, como el estilo Picapiedra y la gente goza mucho con esas comparaciones, por ejemplo, hace miles de año la gente escribía en un muro de piedra cuando iba a cazar, ahora lo hace en su muro de Facebook cuando quiere hacer lo mismo, por más que evolucionemos, seguimos igual, también la obra tiene un mensaje de ecología y de igual entre hombres y mujeres.

No quisimos repetir obras que fueron muy exitosas como Papichulo o Chingos o nada, esta vez queríamos hacer algo nuevo, diferente y eso hicimos, el escenario se convirtió en una caverna de donde salen hasta un dinosaurios que vuelven locos a los chiquillos.

Jaime "Gato" Castro agradece que hacerse el enfermo le haya dado de comer. Cortesía.

-¿Qué significa para ustedes poder reabrir?

Algo muy importante porque a nosotros nos golpeó mucho la pandemia, en todo este tiempo hemos estado viviendo de dar clases de actuación, de interpretar algunos personajes como Santa Claus y de simulaciones que hacemos para que los estudiantes de medicina de la Universidad San Judas Tadeo puedan practicar.

-¿Cómo es eso?

El médico nos dice antes qué es lo que tenemos y nosotros llegamos simulando, les decimos a los estudiantes qué nos duele y ahí ellos van practicando. Al principio nos veían medio raro, incluso una de las profes, porque nos habían visto en televisión o en otro lado, pero la idea era que me atendiera de acuerdo a lo que yo simulo.

En un salón está uno con el estudiante y en otro están un montón y la profesora viéndonos por una pantalla, entonces los chicos se ponen muy nerviosos, pero es parte de la experiencia que tienen que vivir antes de ir a un hospital. De hecho, como anécdota, ahí mismo se dieron cuenta que yo soy hipertenso.

-Qué salvada, ¿cómo así?

Tomándome el pulso, se daban cuenta que tenía la presión alta aunque no la tuviera y entonces la doctora llegaba y revisaba y sí, al final me dieron hasta pastillas y me están tratando ahí mismo. De verdad que gracias a las simulaciones me fui quitando la fiebre de actuar y nos ayudó para salir adelante económicamente y hasta aprendí nombres de pastillas y para qué sirven.

Rosibel Carvajal también se apuntó a simular algunas enfermedades de la manera más creíble. Cortesía

-Se les metieron a robar en agosto del 2020, ¿ya pudieron ponerse en pie luego de ese robo?

Fue algo muy duro, porque un loco se metió por el techo y hasta despedazó canoas, entonces cuando vino el invierno se nos inundó todo el teatro, perdimos un montón de cosas que se necesitaban, vestuarios, zapatos, elementos del teatro, parlantes y eso nos golpeó mucho.

Ahora tratamos de arrancar de nuevo, como el ave fénix y ahora por eso queremos que el público se dé cuenta de que ya volvimos con ganas de divertirlos, como hemos hecho en estos 22 años desde que existimos.

La obra cuenta con la participación de: Jaime Castro, Geraldine Salguera, Lindsay Md, Gilberth Campos, Henry Carvajal y Rosibel Carvajal y en las luces y sonido Gabriel Castro.

Los horarios son los viernes y sábado a las 8 p. m., y domingos a las 6 p. m. Los precios de las entradas son de 7 mil público general y 5 mil estudiantes y adultos mayores.