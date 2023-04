Harrick McLean entró al dentista y cuando salió tenía el carro despedazado

Lo que parecía una visita de entrada por salida al dentista terminó en un gran susto y un mal rato para el comentarista deportivo Harrick McLean la mañana de este sábado, según contó a través de su cuenta de Facebook.

Así le dejaron el carro a Harrick McLean tras visita al dentista (Tomada de Facebook)

El narrador dejó su carro parqueado al frente de la clínica del dentista al que estaba visitando, cuando de forma inesperada escuchó un fuerte ruido y se percató que su vehículo había sido chocado.

“Andaba en el dentista, dejé mi carro parqueado al frente del consultorio mientras me atendía y ese carro amarillo de la foto que hace mudanza se vino y no sé cómo, porque estaba del otro lado de la calle y me impactó, salgo a ver qué es el asunto luego de escuchar el ruido y veo mi búmper en el suelo y despedazado”, contó en periodista.

Tras lo ocurrido, el chofer del camión que ocasionó el accidente le dijo al periodista que se echara la culpa porque no tenía plata.

Camión destrozó carro de Harrick McLean (Tomada de Facebook)

“Se me acerca y me dice el chofer: ´no sé qué va a hacer, porque yo no tengo plata ni seguro, échese la bronca usted y use su seguro´, no sabía si llorar o reír, pero demasiado sinvergüenza”, narró Harrick.

Lo más importante es que el comunicador está bien.