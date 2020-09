Pero si a mí me dicen que tengo que ir a narrar en televisión voy y lo hago, lo mismo en radio, a mí eso que dicen no me desgasta. Por ejemplo José Luis “Rápido” Ortiz narró por muchos años en tele y radio al mismo tiempo y tenía su estilo, la diferencia es que ahora cualquiera opina sin saber. Si usted me dice que me está criticando algún narrador y me da detalles puntuales yo lo escucho, pero a los demás no, para mí es solo la falta de costumbre de escucharme en tele.