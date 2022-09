Harry y Meghan: Siguen los conflictos en la familia real tras el adiós de Isabel II

Foto por Kirsty O'Connor / POOL / AFP (KIRSTY O'CONNOR/AFP)

En las últimas horas se habrían dado “tensas discusiones” en la familia real. Así lo reportó este jueves el diario británico The Sun, que aseguró que Meghan Markle y el príncipe Harry estarían al parecer molestos porque sus hijos Archie (3 años) y Lilibet (1 año) no obtendrían el título de ‘Su Alteza Real’ por decisión del rey Carlos III. Además, la pareja se dio cuenta por los medios que no habían sido invitados a una recepción en el palacio de Buckingham.

Según ese medio, que cita a una fuente anónima, los nietos del hijo menor del rey solo recibirían los títulos de ‘príncipe’ y ‘princesa’, respectivamente, pero no el estatus de ‘Su Alteza Real’, que incluye beneficios como la subvención soberana, una suerte de sueldo por representar a la corona en eventos públicos, así como seguridad privada financiada por la monarquía británica.

Harry y Meghan, quienes actualmente están en Reino Unido por el funeral de Isabel II pero viven con sus dos hijos en California, acordaron no usar sus títulos de ‘Su Alteza Real’ cuando se mudaron a Estados Unidos hace dos años y medio.Sin embargo, su molestia se habría producido ante la negativa de que sus hijos no cuenten con el título. The Sun asegura, de hecho, que Harry habría sostenido una tensa conversación con su padre, el rey Carlos III, y que habría quedado “furioso” porque sus hijos no fueron considerados para llevar el estatus de ‘Su Alteza Real’.

Incluso, la fuente que cita el medio británico aseguró que la pareja señaló que en el caso del príncipe Andrés, tío de Harry y hermano del nuevo rey, sus hijas Beatriz y Eugenia sí recibieron el título, a pesar de no ser miembros de la realeza. “Harry y Meghan estaban preocupados por el tema de la seguridad y ser príncipe y princesa les da derecho a tener ciertos niveles de seguridad real.

Ha habido muchas conversaciones durante la última semana”, le dijo la fuente a ese diario británico. Y agregó: “(Harry y Meghan) quedaron furiosos porque Archie y Lilibet no pueden tomar el título de Su Alteza Real. Ese es el acuerdo: pueden ser príncipe y princesa, pero no Su Alteza Real porque no son miembros de la realeza”.

The Sun informó, además, que un portavoz del rey se negó a comentar al respecto.

Expertos en la corona británica explicaron que es poco probable que el nuevo rey anuncie títulos en un tiempo cercano ante el luto por la muerte de su madre.

Phil Dampier, un experto en la realeza, le dijo incluso al Daily Mail, otro periódico británico, que la supuesta decisión de Carlos III respecto a sus nietos “sería un compromiso clásico” y que Harry y Meghan “deberían estar satisfechos” con eso.”Aunque sus hijos todavía están en lo más alto de la línea de sucesión, no serán miembros de la realeza que trabajen, por lo que es correcto que no tengan títulos”, agregó Dampier.

Sin invitación

El duque y la duquesa de Sussex además sufrieron un duro golpe al darse cuenta, por los medios de comunicación, que el palacio de Buckingham realizaría una recepción para los líderes mundiales y miembros de la realeza de diferentes partes del mundo y que ellos dos no estaban invitados.

Harry y Meghan sabían de la actividad, pero luego les pidieron no asistir y no les enviaron invitación. Supuestamente les dijeron que la recepción solo era para “miembros de la familia real que cumplían con sus funciones” y tanto Harry como Meghan renunciaron a eso al abandonar Inglaterra para hacer su vida en los Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se encuentran entre los jefes de Estado que llegarán a Londres este fin de semana para asistir al funeral de la reina Isabel el lunes.

Los líderes mundiales, embajadores y miembros de la realeza extranjera asistirán a la recepción en el Palacio donde también serán recibidos por el Príncipe y la Princesa de Gales, la Princesa Real y el Conde y la Condesa de Wessex.

La confusión sobre la invitación de Harry y Meghan apunta a problemas de comunicación entre la pareja de California y la familia real, según el Daily Telegraph.