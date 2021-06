“Uno se asusta porque es una cosa nueva para uno, pero es muy emocionante. Yo recuerdo que cuando el Galán me dijo que iba para el cine yo pensé que me iba a llevar en la noche, luego me sentí feliz y comencé a disfrutar. Ha sido cansado pero vale la pena, entre la emoción de estar viendo a la gente y corriendo no se siente tanto”, afirmó.